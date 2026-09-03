Удары по складам могут нанести ущерб на десятки миллиардов гривен: какие области пострадали больше всего

Ущерб от атак России на складскую инфраструктуру Украины еще подсчитывается, но речь идет о десятках миллиардов гривен. Больше всего от атак пострадали Киевская и Днепропетровская области.

Как сообщает Dilo.ua, об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время встречи с журналистами.

Ущерб от ударов по составам оценивается в десятки миллиардов гривен

Наибольшее количество атак на складскую инфраструктуру приходится на Киевщину и Днепропетровщину.

Компании пока еще не смогли окончательно подсчитать финансовый ущерб от ударов по складской инфраструктуре, заметил министр.

"Мы слышали оценки, что по большим складам одномоментный удар может быть от 3 до 5 миллиардов гривен ущерба. Мы точно говорим о десятках миллиардов гривен", - отметил Высоцкий.

Однако точная сумма убытков на сегодняшний день недоступна, так как есть определенная процедура фиксации, которая занимает определенное время.

Стоимость продуктов может вырасти на 2,5%

Атаки по складской инфраструктуре потенциально могут повлиять на цены на продукты.

"Это может привести к потенциальному росту на макроуровне на 2,5% в стоимости ", – сказал Высоцкий.

Только за последние дни повреждения получили следующие предприятия:

кондитерская корпорация Roshen – российская атака уничтожила склад в Чубинском, который обеспечивал хранение и последующую поставку готовой кондитерской продукции. Атака привела к значительным материальным потерям, в частности потере продукции, поэтому в ближайшее время возможны временные перебои с поставкой отдельных товаров;

сеть магазинов " Аврора " – российская атака разрушила распределительный центр сети;

сеть магазинов " Фора " – получил повреждений логистический состав сети в Киевской области, который сеть "Фора" начала использовать только несколько дней назад. Магазины "Фора" продолжают работу в обычном режиме, а команда перестраивает логистические маршруты для бесперебойной поставки товаров на полки;

сеть магазинов " Коло " – получил повреждений логистический состав сети. Из-за последствий атаки возможны временные задержки с поставками отдельных позиций;

состав сети Varus – уничтожено большое количество товаров, возможны задержки с поставками.

Напомним, Тарас Высоцкий заявлял, что дефицита продуктов в Украине из-за ударов по составам не ожидается. Запасаться базовыми продуктами больше чем на месяц не нужно.