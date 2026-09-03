Patriot для Украины: Еврокомиссия призывает быстро согласовать финансирование

Еврокомиссия надеется на скорейшее решение государств-членов по финансированию закупки для Украины ракет-перехватчиков Patriot, производство которых проходит за пределами ЕС и Украины.

Как пишет Dilo, об этом информирует "Интерфакс-Украина", со ссылкой на заявление спикера Европейской комиссии по бюджету и финансированию Балаш Уйвари (Balázs Ujváry).

Patriot для Украины

По его словам, Еврокомиссия уже получила у Украины запрос на приобретение ракет-перехватчиков Patriot. Об этом накануне сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Уйвари объяснил, что закупка Patriot имеет определенные особенности, поскольку соответствующие ракеты производятся за пределами ЕС и Украины. В то же время, в рамках предусмотренного для Украины кредита на €90 млрд на 2026-2027 годы оборонные закупки должны осуществляться преимущественно в ЕС и Украине.

Поэтому для приобретения ракет Patriot вне определенной схемы необходимо отдельное согласование государств-членов Евросоюза.

"Учитывая срочность, Европейская комиссия настаивает на том, чтобы этот вопрос был решен как можно скорее. Однако, поскольку нужно соответствующее исключение, последнее слово остается за государствами-членами. Мы надеемся, что такое решение будет принято в ближайшее время", – отметил Уйвари.

В то же время представитель не назвал возможные сроки поставки ракет Украине. Он пояснил, что сроки будут зависеть от условий контрактов, которые Украина заключит с компанией-поставщиком.

"Больше информации по этому вопросу можно будет предоставить после подписания соответствующих контрактов", – сказал Уйвари.

Он также рассказал, сколько времени обычно занимает согласование таких закупок после представления Украиной соответствующего перечня продукции Европейской комиссии.

По словам спикера, процедура может длиться от нескольких дней до одной-двух недель. При этом после согласования перечня Еврокомиссия должна проверить заключенные контракты, после чего производятся соответствующие выплаты.

"Мы действуем очень быстро, когда речь идет об утверждении таких перечней. Мы понимаем, что стоит на кону, и делаем это очень быстро", - подчеркнул Уйвари.

Ранее стало известно, что в рамках кредита ЕС для поддержки Украины на 90 млрд евро в 2026-2027 годах предусмотрено финансирование оборонных потребностей государства. В то же время, закупка вооружения за пределами ЕС и Украины требует отдельного согласования странами-членами.

Напомним, Украина обратилась в Европейский Союз с запросом на финансирование ракет-перехватчиков в системы Patriot. На эти нужды Киев просит выделить более 2 миллиардов евро из средств 90-миллиардного займа ЕС.