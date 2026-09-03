Patriot для України: Єврокомісія закликає швидко погодити фінансування

Єврокомісія сподівається на якнайшвидше рішення держав-членів щодо фінансування закупівлі для України ракет-перехоплювачів Patriot, виробництво яких відбувається за межами ЄС та України.

Як пише Dilo, про це інформує "Інтерфакс-Україна", з посиланням на заяву речника Європейської комісії з питань бюджету та фінансування Балаш Уйварі (Balázs Ujváry).

Patriot для України

За його словами, Єврокомісія вже отримала від України запит на придбання ракет-перехоплювачів Patriot. Про це напередодні повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Уйварі пояснив, що закупівля Patriot має певні особливості, оскільки відповідні ракети виробляються за межами ЄС та України. Водночас у межах передбаченого для України кредиту на €90 млрд на 2026–2027 роки оборонні закупівлі мають здійснюватися переважно в ЄС та Україні.

Тому для придбання ракет Patriot за межами визначеної схеми необхідне окреме погодження держав-членів Євросоюзу.

"Враховуючи терміновість, Європейська комісія наполягає на тому, щоб це питання було вирішене якомога швидше. Однак, оскільки потрібен відповідний виняток, останнє слово залишається за державами-членами. Ми сподіваємося, що таке рішення буде ухвалене найближчим часом", – зазначив Уйварі.

Водночас речник не назвав можливих термінів постачання ракет Україні. Він пояснив, що строки залежатимуть від умов контрактів, які Україна укладе з компанією-постачальником.

"Більше інформації щодо цього питання можна буде надати після підписання відповідних контрактів", – сказав Уйварі.

Він також розповів, скільки часу зазвичай займає погодження таких закупівель після подання Україною відповідного переліку продукції до Європейської комісії.

За словами речника, процедура може тривати від кількох днів до одного-двох тижнів. При цьому після погодження переліку Єврокомісія має перевірити укладені контракти, після чого здійснюються відповідні виплати.

"Ми діємо надзвичайно швидко, коли йдеться про затвердження таких переліків. Ми розуміємо, що стоїть на кону, і робимо це надзвичайно швидко", – наголосив Уйварі.

Раніше стало відомо, що в межах кредиту ЄС для підтримки України на €90 млрд у 2026–2027 роках передбачене фінансування оборонних потреб держави. Водночас закупівля озброєння за межами ЄС та України потребує окремого погодження країнами-членами.

Нагадаємо, Україна звернулась до Європейського Союзу із запитом на фінансування ракет-перехоплювачів до систем Patriot. На ці потреби Київ просить виділити понад 2 мільярди євро з коштів 90-мільярдної позики ЄС.