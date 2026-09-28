Імпорт білоруського бензину в Росію може перевищити 1 млн тонн

У 2026 році обсяги імпорту бензину з Білорусі до Росії можуть перевищити позначку в 1 млн тонн. Зокрема, у вересні поставки сягнуть близько 205 тис. тонн, що в 4,5 раза перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

Як пише Dilo, про це повідомляє російське видання "Коммерсантъ" із посиланням на джерела в галузі.

Динаміка поставок бензину та дизелю

За розрахунками галузевих джерел, за дев’ять місяців 2026 року сукупний імпорт білоруського бензину до РФ наблизиться до 1,05 млн тонн.

Для порівняння: у вересні 2025 року цей обсяг становив лише 45 тис. тонн, а в першій половині того ж року поставки взагалі були мінімальними.

Окрім бензину, білоруські нафтопереробні заводи (НПЗ) активно збільшують експорт дизельного пального до Росії:

У вересні обсяг поставок дизелю становитиме 246 тис. тонн .

. У червні–серпні відвантаження трималися на рівні 361 тис. тонн проти 180 тис. тонн у січні–травні.

Білоруське пальне дорожче за російське

Частка білоруського пального помітна і на біржових торгівельних майданчиках. За даними Національного біржового цінового агентства, у вересні (станом на 1–25 число) продажі білоруського бензину на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі склали 25,8 тис. тонн, що становить близько 8% від загального обсягу продажів на майданчику (318,27 тис. тонн).

При цьому загальна реалізація бензину на біржі продовжує скорочуватися: порівняно із серпнем показник знизився на 14,6%, а від початку 2026 року падіння сягнуло 25,5% (до 5,68 млн тонн).

Головною особливістю імпорту залишається його вартість: білоруське пальне коштує значно дорожче за російське.

Якщо за підсумками тижня 21–25 вересня ціна бензину А-92 за індексом європейської частини РФ становила 69,61 тис. рублів за тонну, а А-95 — 72,59 тис. рублів за тонну, то білоруське пальне на 25 вересня продавалося по 138,01 тис. рублів за тонну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що імпорт бензину з Білорусі до РФ зріс у 25 разів на тлі внутрішнього дефіциту. У липні постачання бензину та дизельного пального досягли нового місячного максимуму через аварійні зупинки російських НПЗ унаслідок систематичних ударів українських безпілотників.