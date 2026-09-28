"Починаю все з нуля": російський удар знищив виробництво відомої дизайнерки капелюхів (ФОТО)

У ніч на 28 вересня прямим влучанням російського реактивного дрона було повністю знищено виробництво та офіс української дизайнерки головних уборів і аксесуарів Марти Холод у Києві.

Як пише Dilo, про це стало відомо із соцмереж дизайнерки.

"Починаю все з нуля…", — написала Холод, опублікувавши фото знищеного підприємства.

Голова Всеукраїнського об'єднання роботодавців легкої промисловості Олександр Соколовський також повідомив про знищення виробництва.

"30 років праці, пошуку, визнання у всьому світі, радості від створення — і тепер там руїна… Мої щирі співчуття Марті і її професійній команді та бажання відновлення незважаючи ні на що…", — написав він.

Що відомо про Marta Holod

Студія головних уборів та аксесуарів Marta Holod була заснована у 2006 році. За інформацією на сайті бренду, усі роботи дизайнерка візуалізує та виконує сама.

Протягом багатьох років Холод співпрацювала з різними дизайнерами під час показів мод та спеціальних заходів. Її капелюшки належать міжнародним і місцевим знаменитостям, зокрема Анні Делло Руссо та Сарі Джессіці Паркер. Роботи дизайнерки також високо оцінював модист Філіп Трісі.

Нагадаємо, увечері 27 вересня російська армія завдала удару по Софіївській Борщагівці Бучанського району. Зафіксовано влучання на території ринку "Столичний".