Найбільший банк Угорщини OTP може повністю вийти з Росії через тиск регуляторів ЄС

Найбільший банк Угорщини OTP Bank розглядає варіанти повного виходу з російського ринку на тлі пильної уваги європейських регуляторів до його запланованої купівлі балтійського Luminor Bank. Водночас документи розкрили, що серед клієнтів фінустанови в Росії були компанії газового гіганта "Газпром" і структури, пов'язані з російською зовнішньою розвідкою.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на розслідування агентства Bloomberg.

Після публікації матеріалу акції банку на біржі в Будапешті впали на 3,8%, що стало найглибшим денним падінням із березня.

Чому банк заговорив про вихід саме зараз

OTP Bank залишався одним із небагатьох європейських банків, які продовжили роботу в РФ після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Зараз угорська група намагається закрити свою найбільшу угоду в історії — придбання балтійського Luminor Bank із активами на понад 15 млрд євро (близько 17,3 млрд доларів), що дозволило б їй суттєво розширити присутність у єврозоні.

Але купівлю почали ретельно перевіряти Європейський центральний банк та фінансовий нагляд Естонії. Центральні банки Латвії та Литви ще раніше висловлювали тривогу через бізнес OTP у Росії, а міністр фінансів Естонії Юрген Лігі назвав таку позицію банку "моральною ганьбою". Естонський регулятор підтвердив: робота в РФ викликає великі сумніви і є головним пунктом усієї перевірки.

Керівник OTP Group Петер Чаньї визнав, що через інтерес до Балтії та складнощі з виведенням грошей із РФ банк почав переглядати свою стратегію і може повністю згорнути діяльність у Росії вже до кінця року.

Також змінилася ситуація в самій Угорщині. Після того, як у квітні Віктор Орбан втратив владу, новий уряд прем'єра Петера Мадяра почав розривати тісні зв'язки з Москвою: із країни вислали 10 підозрюваних у шпигунстві росіян і заявили про відмову від російського газу.

Що знайшли у документах про російський бізнес

Журналісти отримали доступ до листів, контрактів і банківських квитанцій, які розкривають операції клієнтів банку за останні чотири роки:

Перекази для "Газпрому": навесні 2026 року компанії обговорювали схему розрахунків між "Газпром експортом", сербським дистриб'ютором Yugorosgaz (75% належить "Газпрому") та пов'язаною фірмою Rosingaz. Гроші в євро планували переводити з рахунку Yugorosgaz у сербському OTP на рахунки в сербському державному банку BPS. А у вересні 2022 року Yugorosgaz надсилав "Газпрому" понад 4,3 млн євро дивідендів за участю OTP Bank Serbia, головного банку в Будапешті та Газпромбанку;

Гроші для фонду Малофєєва: у вересні 2022 року організація "Общество Царьград" російського бізнесмена Костянтина Малофєєва мала отримати 397 тисяч доларів (33,5 млн рублів) гранту зі Сбербанку на рахунок в OTP Bank у Москві. В організації підтвердили, що оплачували навчання студентам з окупованих територій України ("Новоросії"). Сам олігарх перебуває під санкціями США та ЄС ще з 2014 року за фінансування анексії Криму;

Обслуговування держструктур РФ: клієнти банку отримували виплати за різні послуги для держорганів Росії. Наприклад, фірма "РПС Сервис" отримала 735 доларів (62 тисячі рублів) від фонду "История Отечества", раду якого очолює голова Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін. Оптова компанія "Фенікс" чекала на виплату 659 доларів (55,6 тисячі рублів) від підприємства "Ясень", що розпоряджається майном тієї ж розвідки. А компанія "Учебный центр №3 1С" уклала договір на 435 доларів (36,7 тисячі рублів) із державіакомпанією "Россия", літаки якої возять Володимира Путіна.

Усі ці документи не вказують на прямі порушення санкцій самим банком або на те, що держструктури РФ мали там власні рахунки. В OTP заявили, що дотримуються банківської таємниці, а внутрішній аудит не знайшов жодних порушень санкцій США, ЄС, ООН чи Британії.

Доходи під час війни та складнощі виходу

Частка OTP на ринку РФ невелика — лише 0,4% за активами. Це значно менше, ніж у UniCredit чи Raiffeisen. Але за роки війни бізнес там став значно вигіднішим, адже прибуток зріс у понад п'ять разів — приблизно до 635 млн доларів (202 млрд форинтів) минулого року, а обсяг вкладів злетів у сім разів. Понад 80% депозитів принесли міжнародні компанії, які залишилися в РФ і більше довіряють європейському банку. Загалом із початку повномасштабної війни банк вивів із РФ близько 880 млн доларів дивідендів.

Водночас у банку зазначають, що після лютого 2022 року вони повністю зупинили кредитування російських підприємств, скоротили персонал на чверть і закрили 40% відділень, залишивши тільки споживчі позики населенню.

В OTP також наголошують, що в Україні їхній бізнес вважається стратегічно важливим для держави, а кредитний портфель українського підрозділу тільки за минулий рік зріс на 35%.

Швидко продати бізнес у РФ вкрай важко. Покупця мають одночасно погодити європейські регулятори та Кремль. До того ж російська влада дозволяє іноземцям забрати лише близько 5% від ринкової ціни компаній. Через це в OTP раніше казали, що продаж зараз практично неможливий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що акції австрійської банківської групи Raiffeisen Bank International (RBI) обвалилися на біржових торгах більш ніж на 8% після оприлюднення розслідування інвестиційного фонду Grizzly Research. Аналітики звинуватили російський підрозділ банку в систематичній участі в операціях для обходу західних санкцій на 1,2 млрд доларів на користь російського ВПК.