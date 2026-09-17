Raiffeisen Bank звинуватили у допомозі ВПК Росії обійти санкції на $1,2 млрд

Акції австрійської банківської групи Raiffeisen Bank International (RBI) обвалилися на біржових торгах більш ніж на 8% після оприлюднення розслідування інвестиційного фонду Grizzly Research. Аналітики звинуватили російський підрозділ банку в систематичній участі в операціях для обходу західних санкцій.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

За даними розслідувачів, RBI став одним із ключових фінансових каналів для постачання підсанкційної продукції до РФ, запевняючи водночас регуляторів та інвесторів у згортанні свого бізнесу в країні-агресорці.

У митних документах виявили реєстраційний номер російського АТ "Райффайзенбанк", через який пройшли торговельні операції з підсанкційними товарами на загальну суму 1,191 млрд доларів США.

Обслуговування зброярів, схеми для дронів та заблоковані мільярди

У звіті зазначено, що значна частина коштів безпосередньо пов'язана з виробництвом російського озброєння:

Постачання для армії РФ: товари на суму 106,75 млн доларів стосувалися компонентів для важкої бронетехніки, оптичних прицілів, а також верстатів, які використовують у виготовленні ядерних боєголовок та балістичних ракет;

Співпраця з Іраном та КНДР: у митних деклараціях банку зафіксовано операції з цими режимами на суму понад 10 млн доларів. Крім того, представники Grizzly Research під виглядом клієнтів з'ясували, що менеджери банку готові відкривати рахунки структурам для закупівлі іранських безпілотників і навчають клієнтів обходити фінансовий контроль США;

Приховані активи: фонд стверджує, що замість офіційно заявлених групою 700 млн євро заблокованих коштів у Росії насправді залишається понад 12 млрд євро, про що керівництво банку не повідомляє акціонерам належним чином;

Реакція RBI: представники австрійського банку заявили, що звіт фонду містить фактично неправильні та оманливі твердження, наголосивши на надійності своїх систем комплаєнсу, які регулярно проходять перевірки регуляторів.

Grizzly Research належить до інвесторів-активістів і після публікації звіту відкрив коротку позицію щодо цінних паперів банку, розраховуючи на заробіток від подальшого падіння їхньої вартості.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС планує запровадити санкції проти Raiffeisen Bank за роботу в Росії. До 21-го пакета санкцій Європейського Союзу можуть увійти цільові обмеження щодо австрійського Raiffeisen Bank International, який продовжує вести діяльність на російському ринку.