- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
У Києві обмежать рух Набережним шосе: дати та причина ремонту
В Києві частково обмежуватимуть рух Набережним шосе в Печерському районі.
Як пише Dilo, про це інформує пресслужба КМДА.
Про ремонт
У Києві з 18 до 27 вересня частково обмежуватимуть рух Набережним шосе в Печерському районі. Обмеження діятимуть щодня з 8:00 до 20:00.
На транспортній розв’язці Набережного шосе в напрямку Дніпровського узвозу фахівці Печерського шляхово-експлуатаційного управління ремонтуватимуть дорожнє огородження.
На час проведення робіт для проїзду залишатиметься одна смуга руху.
У "Київавтодорі" закликають водіїв врахувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів містом.
Нагадаємо, у Києві частково обмежать рух мостом Патона. На ділянці в напрямку з лівого на правий берег Дніпра ремонтуватимуть другу смугу.