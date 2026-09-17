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У Києві обмежать рух Набережним шосе: дати та причина ремонту

ремонт доріг
У Києві частково обмежать рух Набережним шосе / Depositphotos

В Києві частково обмежуватимуть рух Набережним шосе в Печерському районі. 

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба КМДА.

Про ремонт

У Києві з 18 до 27 вересня частково обмежуватимуть рух Набережним шосе в Печерському районі. Обмеження діятимуть щодня з 8:00 до 20:00.

На транспортній розв’язці Набережного шосе в напрямку Дніпровського узвозу фахівці Печерського шляхово-експлуатаційного управління ремонтуватимуть дорожнє огородження.

На час проведення робіт для проїзду залишатиметься одна смуга руху.

У "Київавтодорі" закликають водіїв врахувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів містом.

Фото 2 — У Києві обмежать рух Набережним шосе: дати та причина ремонту

Нагадаємо, у Києві частково обмежать рух мостом Патона. На ділянці в напрямку з лівого на правий берег Дніпра ремонтуватимуть другу смугу.

Автор:
Ольга Опенько

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