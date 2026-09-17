Міст Патона частково перекриють на три дні: коли обмежать рух

У Києві частково обмежать рух мостом Патона. На ділянці в напрямку з лівого на правий берег Дніпра ремонтуватимуть другу смугу.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу КМДА.

Міст Патона ремонтуватимуть три дні

Ремонт триватиме з 13:00 18 вересня до 7:00 21 вересня.

Фахівці ремонтуватимуть ділянку мосту в напрямку з лівого на правий берег Дніпра - у бік бульвару Миколи Міхновського.

Роботи виконуватимуть у другій смузі руху. На період ремонту автомобілі зможуть проїжджати першою та третьою смугами.

У комунальному підприємстві закликали водіїв врахувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів і перепросили за незручності.

Нагадаємо, на початку вересня Київ змінив режим роботи мостів під час повітряних тривог. Тоді для Південного та Подільського мостів передбачили технологічні перекриття на 30 хвилин після оголошення та відбою тривоги.