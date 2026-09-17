Мост Патона частично перекроют на три дня: когда ограничат движение

В Киеве частично ограничат движение по мосту Патона. На участке в направлении с левого на правый берег Днепра будут ремонтировать вторую полосу.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Мост Патона будут ремонтировать три дня

Ремонт продлится с 13:00 18 сентября до 7:00 21 сентября.

Специалисты будут ремонтировать участок моста в направлении с левого на правый берег Днепра – в сторону бульвара Николая Михновского.

Работы будут выполняться во второй полосе движения. На период ремонта автомобили смогут проезжать по первой и третьей полосам.

В коммунальном предприятии призвали водителей учесть временные ограничения при планировании маршрутов и извинились за неудобства.

Напомним, в начале сентября Киев сменил режим работы мостов во время воздушных тревог. Тогда для Южного и Подольского мостов предусмотрено технологическое перекрытие на 30 минут после объявления и отбоя тревоги.