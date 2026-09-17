UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,60

--0,04

EUR

51,45

--0,06

Наличный курс:

USD

44,85

44,71

EUR

52,00

51,81

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

Мост Патона частично перекроют на три дня: когда ограничат движение

мост Патона
Мост Патона в Киеве частично перекроют 18–21 сентября

В Киеве частично ограничат движение по мосту Патона. На участке в направлении с левого на правый берег Днепра будут ремонтировать вторую полосу.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Мост Патона будут ремонтировать три дня

Ремонт продлится с 13:00 18 сентября до 7:00 21 сентября.

Специалисты будут ремонтировать участок моста в направлении с левого на правый берег Днепра – в сторону бульвара Николая Михновского.

Работы будут выполняться во второй полосе движения. На период ремонта автомобили смогут проезжать по первой и третьей полосам.

В коммунальном предприятии призвали водителей учесть временные ограничения при планировании маршрутов и извинились за неудобства.

Фото 2 — Мост Патона частично перекроют на три дня: когда ограничат движение

Напомним, в начале сентября Киев сменил режим работы мостов во время воздушных тревог. Тогда для Южного и Подольского мостов предусмотрено технологическое перекрытие на 30 минут после объявления и отбоя тревоги.

Автор:
Ольга Опенько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности