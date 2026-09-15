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В Киеве ограничат движение эстакадой на Набережно-Крещатицкой: когда начнут ремонт
В Киеве частично ограничат движение по эстакаде вдоль улицы Набережно-Крещатицкой.
Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба КГГА.
Ремонт эстакады в Киеве
С 8:00 16 сентября частично ограничат движение по эстакаде вдоль улицы Набережно-Крещатицкой. Ограничения будут действовать до 31 декабря.
В этот период специалисты будут ремонтировать эстакаду и примыкающий к ней съезд с Гаванского моста на улицу Набережно-Рыбальскую.
Работы будут проводить поэтапно, поэтому полностью перекрывать движение транспорта не планируется.
В "Киевавтодоргороде" призывают водителей учитывать временные ограничения при планировании маршрутов и извиняются за неудобства.
Напомним, в начале сентября Киев сменил режим работы мостов во время воздушных тревог. Тогда для Южного и Подольского мостов предусмотрено технологическое перекрытие на 30 минут после объявления и отбоя тревоги.