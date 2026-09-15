UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,62

+0,07

EUR

51,52

--0,12

Наличный курс:

USD

44,85

44,75

EUR

52,04

51,83

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

В Киеве ограничат движение эстакадой на Набережно-Крещатицкой: когда начнут ремонт

ремонт дорог
Ремонт эстакады на Набережно-Крещатицкой в Киеве / Depositphotos

В Киеве частично ограничат движение по эстакаде вдоль улицы Набережно-Крещатицкой.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Ремонт эстакады в Киеве

С 8:00 16 сентября частично ограничат движение по эстакаде вдоль улицы Набережно-Крещатицкой. Ограничения будут действовать до 31 декабря.

В этот период специалисты будут ремонтировать эстакаду и примыкающий к ней съезд с Гаванского моста на улицу Набережно-Рыбальскую.

Работы будут проводить поэтапно, поэтому полностью перекрывать движение транспорта не планируется.

В "Киевавтодоргороде" призывают водителей учитывать временные ограничения при планировании маршрутов и извиняются за неудобства.

Фото 2 — В Киеве ограничат движение эстакадой на Набережно-Крещатицкой: когда начнут ремонт

Напомним, в начале сентября Киев сменил режим работы мостов во время воздушных тревог. Тогда для Южного и Подольского мостов предусмотрено технологическое перекрытие на 30 минут после объявления и отбоя тревоги.

Автор:
Ольга Опенько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности