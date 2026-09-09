Ремонт дорог завершается: импорт битума в Украину упал почти на половину

В августе импорт битума в Украину, по сравнению с июльскими показателями, упал на 44% — до 25 тысяч тонн. Это на 19% меньше относительно аналогичного периода прошлого года.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Еnkorr.

Причины падения импорта

Уменьшение поставок связано с тем, что к концу лета основные работы по восстановлению дорожного покрытия уже завершились. Второй этап ремонта дорог продлится до конца октября и потребует меньших объемов материалов.

На объем импорта также повлияли логистические риски на юге. В августе битум поставляли только из трех стран против пяти в июле.

Основные поставщики

Больше всего битума в августе поступило из Румынии — 12,4 тыс. т, что на 16% меньше, чем в июле. Среди основных поставщиков были:

Vitaro Energy - 8,7 тыс. т;

Socar – 1,7 тыс. т;

OMV Petrom – 1,5 тыс. т.

Снабжение из Литвы, откуда поступает битум производства Orlen Lietuva, сократились с 12,3 тыс. т до 6,7 тыс. т.

Импорт из Польши упал на 38% - до 5,8 тыс. т. Из них 4,8 тыс. т поставил ORLEN. Объем продаж битумного подразделения Unimot сократился в пять раз — до 718 тонн.

В августе битум импортировали 22 компании. На трех крупнейших пришлось 76% поставок:

"Агродон Трейд" ввезла 11,6 тыс. т;

АО "Энерго Трейд" - 5,8 тыс. т;

"Мартин Трейд" - 1,5 тыс. т.

В целом, с начала года Украина импортировала 214 тыс. т битума — вдвое больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Основными направлениями остаются Румыния, Литва и Польша.

Напомним, импорт битума в Украину в июле составил 44,5 тыс. тонн, что на 21% меньше показателя июня. Однако это на 17% больше, чем в июле прошлого года.