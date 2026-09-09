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Ремонт дорог завершается: импорт битума в Украину упал почти на половину
В августе импорт битума в Украину, по сравнению с июльскими показателями, упал на 44% — до 25 тысяч тонн. Это на 19% меньше относительно аналогичного периода прошлого года.
Как пишет Dilo, об этом сообщает Еnkorr.
Причины падения импорта
Уменьшение поставок связано с тем, что к концу лета основные работы по восстановлению дорожного покрытия уже завершились. Второй этап ремонта дорог продлится до конца октября и потребует меньших объемов материалов.
На объем импорта также повлияли логистические риски на юге. В августе битум поставляли только из трех стран против пяти в июле.
Основные поставщики
Больше всего битума в августе поступило из Румынии — 12,4 тыс. т, что на 16% меньше, чем в июле. Среди основных поставщиков были:
- Vitaro Energy - 8,7 тыс. т;
- Socar – 1,7 тыс. т;
- OMV Petrom – 1,5 тыс. т.
Снабжение из Литвы, откуда поступает битум производства Orlen Lietuva, сократились с 12,3 тыс. т до 6,7 тыс. т.
Импорт из Польши упал на 38% - до 5,8 тыс. т. Из них 4,8 тыс. т поставил ORLEN. Объем продаж битумного подразделения Unimot сократился в пять раз — до 718 тонн.
В августе битум импортировали 22 компании. На трех крупнейших пришлось 76% поставок:
- "Агродон Трейд" ввезла 11,6 тыс. т;
- АО "Энерго Трейд" - 5,8 тыс. т;
- "Мартин Трейд" - 1,5 тыс. т.
В целом, с начала года Украина импортировала 214 тыс. т битума — вдвое больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Основными направлениями остаются Румыния, Литва и Польша.
Напомним, импорт битума в Украину в июле составил 44,5 тыс. тонн, что на 21% меньше показателя июня. Однако это на 17% больше, чем в июле прошлого года.