Украина импортировала в прошлом году почти 200 тыс. т битума: поставки выросли в 2,4 раза

Украина значительно увеличила импорт битума в 2025 году. / Depositphotos

По итогам 2025 года объем импорта битума в Украину составил 190 тыс. тонн. Если сравнить эти цифры с предыдущим 2024 годом, то поставки выросли в 2,4 раза.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Enkorr.

Откуда деньги?

Такой стремительный взлет импорта стал возможным благодаря солидному финансированию. Государство определило приоритетом ремонт участков, важных для обороны и функционирования экономики. Сначала в бюджете было заложено 12,6 млрд грн, но впоследствии Кабмин прибавил еще почти 8 млрд грн.

Весомую поддержку оказал и Всемирный банк: в марте прошлого года выделен кредит на сумму $432 млн. Эти средства рассчитаны на 2025–2028 годы и направлены на восстановление мостов и дорог в 19 регионах страны.

Кто обеспечивает Украину ресурсом?

Главным партнером Украины по этому вопросу стала Польша, откуда поступило 113 тыс. т битума. Также большие объемы обеспечили Литва (48 тыс. т) и Румыния (24 тыс. т).

Среди компаний-поставщиков выделяются три ключевых игрока:

  • Orlen – абсолютный лидер, отгрузивший 144 тыс. т продукта из своих терминалов в Плоцке, Тшебине и Мажейкяи;
  • Vitaro Energy — румынское подразделение Vitol, обеспечившее 20 тыс. т;
  • Unimot Bitumen занял третье место с результатом 11 тыс. т, продемонстрировав невероятные темпы роста (в 2024 году компания поставила всего 0,5 тыс. т).

Внутри страны крупнейшими импортерами стали компании "АО Энерго Трейд" и "Агродон Трейд", на которые пришлось более половины всего импортного объема (55%).

Прогнозы на 2026 год

Планы на следующий год смотрятся достаточно оптимистично. В проекте бюджета на 2026 год на развитие и содержание автомобильных дорог предполагается выделить 12,8 млрд. грн. Хотя эта сумма сопоставима с начальным финансированием в прошлом году, эксперты отмечают, что в течение года могут быть выделены дополнительные средства, как это произошло в 2025 году.

Напомним, в октябре 2025 года в Украине зафиксировано сокращение импорта битума на 23% – общий объем поставок составил 22 тыс. т. Это уменьшение происходит третий месяц подряд и является типичным сезонным спадом, связанным с завершением активных ремонтных и дорожно-строительных работ.

Автор:
Татьяна Ковальчук