Україна імпортувала торік майже 200 тис. т бітуму: постачання зросли у 2,4 раза

За підсумками 2025 року обсяги імпорту бітуму в Україну становили 190 тис. тонн. Якщо порівняти ці цифри з попереднім 2024 роком, то постачання зросли у 2,4 раза.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Еnkorr.

Звідки гроші?

Такий стрімкий зліт імпорту став можливим завдяки солідному фінансуванню. Держава визначила пріоритетом ремонт ділянок, важливих для оборони та функціонування економіки. Спочатку в бюджеті було закладено 12,6 млрд грн, але згодом Кабмін додав ще майже 8 млрд грн.

Вагому підтримку надав і Світовий банк: у березні минулого року було виділено кредит на суму $432 млн. Ці кошти розраховані на 2025–2028 роки та спрямовані на відновлення мостів і доріг у 19 регіонах країни.

Хто забезпечує Україну ресурсом?

Головним партнером України у цьому питанні стала Польща, звідки надійшло 113 тис. т бітуму. Також значні обсяги забезпечили Литва (48 тис. т) та Румунія (24 тис. т).

Серед компаній-постачальників виокремлюються три ключові гравці:

Orlen — абсолютний лідер, що відвантажив 144 тис. т продукту зі своїх терміналів у Плоцьку, Тшебіні та Мажейкяї;

Vitaro Energy — румунський підрозділ Vitol, який забезпечив 20 тис. т;

Unimot Bitumen посів третє місце з результатом 11 тис. т, продемонструвавши неймовірні темпи зростання (у 2024 році компанія поставила лише 0,5 тис. т).

Всередині країни найбільшими імпортерами стали компанії "АТ Енерго Трейд" та "Агродон Трейд", на які припало понад половину всього ввезеного обсягу (55%).

Прогнози на 2026 рік

Плани на наступний рік виглядають досить оптимістично. У проєкті бюджету на 2026 рік на розвиток і утримання автомобільних доріг передбачається виділити 12,8 млрд грн. Хоча ця сума зіставна з початковим фінансуванням минулого року, експерти зауважують, що впродовж року можуть бути виділені додаткові кошти, як це сталося у 2025-му.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року в Україні зафіксовано скорочення імпорту бітуму на 23% – загальний обсяг поставок становив 22 тис. т. Це зменшення відбувається третій місяць поспіль і є типовим сезонним спадом, пов'язаним із завершенням активних ремонтних та дорожньо-будівельних робіт.