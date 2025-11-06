У жовтні українські компанії скоротили імпорт бітуму: яка причина

У жовтні 2025 року в Україні зафіксовано скорочення імпорту бітуму на 23% – загальний обсяг поставок становив 22 тис. т. Це зменшення відбувається третій місяць поспіль і є типовим сезонним спадом, пов'язаним із завершенням активних ремонтних та дорожньо-будівельних робіт.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Еnkorr.

Минулого місяця українські компанії імпортували бітум переважно з Польщі, Литви та Румунії, причому на польські компанії припало 60% усіх поставок.

Понад половину обсягів, або 11,8 тис. т, у жовтні надійшло від польського ORLEN. Бітумний підрозділ Unimot був другим за обсягами постачальником і відвантажив 1,44 тис. т продукту.

Постачання від польських компаній у жовтні скоротилися на 12% до 13,4 тис. т. Водночас, обсяги поставок від ORLEN Lietuva склали 5 тис. т, що на 43% менше порівняно з вереснем.

Загалом у цьому році імпорт бітуму зростав (зокрема, у 2,3 раза), що було зумовлено збільшенням фінансування дорожнього будівництва. Спочатку у бюджеті на 2025 рік на ремонт стратегічно важливих ділянок було передбачено 12,6 млрд грн, проте Кабмін додатково виділив ще майже 8 млрд грн.

Нагадаємо, у липні 2025 року імпорт бітуму в Україну досяг 38 тисяч тонн, що у 2,2 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. Це найвищий показник з початку повномасштабного вторгнення Росії.