Україна майже подвоїла імпорт бітуму в червні

У червні 2025 року українські компанії імпортували 17 тисяч тонн бітуму, що на 92% більше, ніж у попередньому місяці. Зростанню постачань сприяло сезонне розширення дорожніх робіт, а також додаткове фінансування з держбюджету на відновлення та утримання доріг у прифронтових регіонах.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на enkorr.

Найбільші обсяги бітуму було ввезено з Польщі — 10,9 тис. тонн та Литви — 3,9 тис. тонн. Основним постачальником стала компанія Orlen, яка забезпечила понад 70% усіх поставок, або 11,9 тис. тонн. Польська компанія Unimot Bitumen відвантажила ще 1,6 тис. тонн продукції.

Із Румунії до України надійшло 2,3 тис. тонн бітуму. Найбільшим румунським постачальником став трейдер Vitaro Energy, який поставив 1,9 тис. тонн.

Цього місяця Україна вперше з жовтня 2022 року отримала партію бітуму з Туреччини. Постачання обсягом 21 тонну здійснила компанія Global Gas Trans.

Усього за перше півріччя 2025 року обсяги імпорту бітуму зросли на 27% і досягли 39,4 тис. тонн. Значну частку зростання забезпечили саме червневі постачання — рекордні з жовтня 2023 року.

Нагадаємо, у 2025 році державний бюджет передбачив 12,6 млрд грн на ремонт дорожньої інфраструктури, що на 26% менше, ніж торік. Однак у квітні уряд додатково виділив 5,2 млрд грн на підтримку доріг у зонах, важливих для оборони й логістики. Також у квітні обсяги імпорту бітуму збільшились на 18% порівняно з березнем і становили 6 тис. т.