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Україна збільшила імпорт бітуму для ремонту доріг: звідки везуть

ремонт доріг
Фото: facebook.com/agency.for.restoration

У квітні обсяги імпорту бітуму збільшились на 18% порівняно з березнем і становили 6 тис. т. Зростання постачань зумовлено збільшенням обсягів дорожніх робіт.

Про це свідчать дані Консалтингової групи "А-95", пише enkorr.

Звідки везуть бітум

Зазначається, що найбільші обсяги було завезено з Польщі (4,8 тис. т) і Литви (1,9 тис. т). Головним постачальником була компанія Orlen, на яку припало 83% обсягів, або 4,98 тис. тонн.  Також 90 т бітуму було імпортовано з Румунії. 

Загалом, за чотири місяці 2025 року в Україну було імпортовано 13,5 тис. т бітуму, це на 17% менше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Менше ремонтують дороги

Як пояснюють експерти, головна причина зменшення імпорту бітуму — скорочення фінансування. На цей рік у державному бюджеті передбачено витрати на ремонт ділянок, важливих для оборони й функціонування економіки держави, обсягом 12,6 млрд грн. Це на 26% менше порівняно з 2024 роком.

З початку року вже відремонтували понад 672 тис. м² дорожнього покриття у прифронтових регіонах. Наразі тривають роботи на 59 об’єктах. Найактивніше ремонтують дороги у Чернігівській, Дніпропетровській, Сумській та Харківській областях.

Нагадаємо, Світовий банк схвалив новий проєкт DRIVE ("Створення стійкої інфраструктури у вразливих середовищах в Україні"), у межах якого на відбудову дорожньої інфраструктури виділено $432 млн. 

Автор:
Світлана Манько