Украина увеличила импорт битума для ремонта дорог: откуда везут

В апреле объемы импорта битума увеличились на 18% по сравнению с мартом и составили 6 тыс. т. Рост поставок обусловлен увеличением объемов дорожных работ.

Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы "А-95", пишет enkorr.

Откуда везут битум

Наибольшие объемы были завезены из Польши (4,8 тыс. т) и Литвы (1,9 тыс. т). Главным поставщиком была компания Orlen, на которую пришлось 83% объемов, или 4,98 тыс. тонн. Также 90 т битума было импортировано из Румынии.

Всего за четыре месяца 2025 года в Украину было импортировано 13,5 тыс. т битума, это на 17% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Меньше ремонтируют дороги

Как объясняют эксперты, главная причина уменьшения импорта битума – сокращение финансирования. На этот год в государственном бюджете предусмотрены расходы на ремонт участков, важных для обороны и функционирования экономики государства, объемом 12,6 млрд. грн. Это на 26% меньше по сравнению с 2024 годом.

С начала года уже отремонтировали более 672 тысяч. м² дорожного покрытия в прифронтовых регионах. В настоящее время ведутся работы на 59 объектах. Активнее всего ремонтируют дороги в Черниговской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях.

Напомним, Всемирный банк одобрил новый проект DRIVE ("Создание устойчивой инфраструктуры в уязвимых средах в Украине"), в рамках которого на восстановление дорожной инфраструктуры выделено $432 млн.