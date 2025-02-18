12,6 млрд грн на дороги в 2025 году: как распределят средства и что планируют сделать

Кабинет министров утвердил порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для развития сети и содержания автомобильных дорог общего пользования в 2025 году.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Утверждено распределение по направлениям использования средств в сумме 12,6 млрд. гривен, предусмотренных в государственном бюджете для развития сети и содержания автомобильных дорог общего пользования в 2025 году", — отметил Мельничук.

По его словам, также правительством утверждено:

перечень объектов нового строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения и объемов их финансирования за счет средств государственного бюджета, предусмотренных для развития сети и содержания автомобильных дорог общего пользования в 2025 году;

перечень объектов и мероприятий по развитию пунктов пропуска через государственную границу по программе Европейского Союза "Механизм Соединения Европы" (CEF) и объектов, реализуемых с привлечением государственных заимствований согласно порядку использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для развития, развития, восстановления и обеспечения постоянных транспортных связей;

перечень мер по развитию, строительству, ремонту, обустройству, модернизации и содержанию пунктов пропуска через государственную границу для автомобильного сообщения и объемы бюджетных средств для их финансирования за счет средств государственного бюджета, предусмотренных для развития сети и содержания автомобильных дорог общего пользования в 2025 году.

Как уточнил народный депутат Алексей Гончаренко, постановлением Кабмина предусмотрено:

строительство, ремонт и реконструкция дорог;

развитие пунктов пропуска на границе;

проекты в рамках программы ЕС "Механизм Соединения Европы" (CEF);

государственные заимствования для восстановления транспортной инфраструктуры.

Главным распорядителем средств назначено Госагентство восстановления.

Отметим, что в 2024 году все поступления из государственного дорожного фонда были направлены на нужды обороны, однако дорожная отрасль продолжила получать финансирование.

Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры Кабмин выделил 17,104 млрд грн на новую бюджетную программу "Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения".