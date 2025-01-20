Во Львовской области начали расширять автотрассу на Польшу (ВИДЕО)

Компания "Автомагистраль-Юг" начинает капитальный ремонт автотрассы М-09 на участке между Львовом и пунктом пропуска "Рава-Русская — Гребенное".

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Киев и Варшава становятся ближе

Отмечается, что автотрассы М-09 – это основной маршрут из Киева на Варшаву, являющийся частью Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T).

Длина участка, который отремонтирует "Автомагистраль-Юг" (от с. Воля-Высоцкая до ЧП), составляет 33,4 км.

В компании отмечают, что трафик на этой автодороге очень плотный, а трасса имеет только две полосы и проходит через 7 населенных пунктов. Последний ремонт выполнялся еще перед Евро 2012, но дорожная основа не заменялась.

"Трасса давно не соответствует потребностям Украины в быстрой и удобной логистике с Евросоюзом. Еще до войны ЕБРР провел аудит безопасности дорожного движения, анализ экономической целесообразности, экологическую и социальную оценку. В 2020 году между Украиной и банком было подписано соглашение о финансировании ряда проектов и капремонт М-09", — подчеркивают в "Автомагистрали-Юг".

Там акцентируют внимание на том, что во время войны проект стал еще более актуальным – нагрузка на автодорогу увеличилась, а состояние покрытия ухудшилось.

Что предполагает проект капремонта

Как рассказали в "Автомагистрале-Юге", за пределами населенных пунктов дорога расширяется, добавляется еще одна полоса движения.

Кроме того, с обеих сторон у остановок транспорта, перекрестков, примыканий прилагаются переходно-скоростные полосы.

Также полностью заменяется дорожное основание, устраиваются новое покрытие из трех слоев асфальтобетона, демонтируются и вновь создаются 6 мостов, большинство из которых находится в аварийном состоянии, а 4 моста заменяются на бетонные трубы, создается кольцевая развязка.

Компания планирует устроить систему водоотвода, тротуары, велодорожки, шумозащитные экраны, остановки общественного транспорта, освещение, светофоры, барьерное ограждение и разметку.

По словам подрядчика, в результате ремонтных работ значительно увеличится "пропускная способность" трассы, уменьшится риск пробок и "тянучек", а благодаря заново устроенной основе дорога будет выдерживать большую нагрузку, система водоотвода спасет покрытие от разрушения.

Сообщается, что подготовительные работы на трассе уже продолжаются.

"Проводят съемку несколько бригад геодезистов, сотрудники мобильной лаборатории отбирают для исследований образцы покрытия. Должны предложить, как наиболее эффективно использовать старый материал, чтобы сэкономить средства заказчика", — рассказывают в компании.

Там добавляют, что срок реализации проекта – два года, но "Автомагистраль-Юг" планирует справиться раньше.

Ранее на границе с Польшей компания завершила модернизацию автомобильного пункта пропуска "Рава-Русская — Гребенное". Там заменили шлагбаумы, нанесли дорожное покрытие и отремонтировали металлоконструкции.

А в прошлом году "Автомагистраль-Юг" завершила модернизацию пункта пропуска "Чоп-Захонь".