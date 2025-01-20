На Львівщині почали розширювати автотрасу на Польщу (ВІДЕО)

Компанія "Автомагістраль-Південь" розпочинає капітальний ремонт автотраси М-09 на ділянці між Львовом та пунктом пропуску "Рава-Руська – Гребенне".

Про це повідомила пресслужба компанії.

Київ та Варшава стають ближче

Зазначається, що автотраси М-09 - це основний маршрут з Києва на Варшаву, який є частиною Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T).

Довжина ділянки, яку відремонтує "Автомагістраль-Південь" (від с. Воля-Висоцька до ПП), становить 33,4 км.

У компанії зауважують, що трафік на цій автодорозі дуже і дуже щільний, а траса має лише дві смуги та проходить через 7 населених пунктів. Останній ремонт виконувався ще перед "Євро 2012", але дорожня основа не замінювалась.

"Траса давно не відповідає потребам України у швидкій та зручній логістиці з Євросоюзом. Ще до війни ЄБРР провів аудит безпеки дорожнього руху, аналіз економічної доцільності, екологічну та соціальну оцінку. У 2020 році між Україною та банком була підписана угода про фінансування низки проєктів серед яких і капремонт М-09", - підкреслюють в "Автомагістраль-Південь".

Там акцентують увагу на тому, що під час війни проєкт став ще більш актуальним - навантаження на автодорогу збільшилось, а стан покриття погіршився.

Що передбачає проєкт капремонту

Як розповіли в "Автомагістраль-Південь", за межами населених пунктів дорога розширюється, додається ще одна смуга руху.

Крім того, з обох сторін біля зупинок транспорту, перехрестів, примикань додаються перехідно-швидкісні смуги.

Також повністю замінюється дорожня основа, влаштовуються нове покриття з трьох шарів асфальтобетону, демонтуються та наново створюються 6 мостів, більшість з яких перебуває в аварійному стані, а 4 мости замінюються на бетонні труби, створюється кільцева розв’язка.

Компанія планує влаштувати систему водовідведення, тротуари, велодоріжки, шумозахисні екрани, зупинки громадського транспорту, освітлення, світлофори, бар’єрне огородження та розмітку.

За словами підрядника, в результаті ремонтних робіт значно збільшиться "пропускна здатність" траси, зменшиться ризик заторів і "тягнучок", а завдяки наново влаштованій основі дорога витримуватиме більше навантаження, система водовідведення врятує покриття від руйнування.

Повідомляється, що підготовчі роботи на трасі вже тривають.

"Проводять зйомку декілька бригад геодезистів, співробітники мобільної лабораторії відбирають для досліджень зразки покриття. Маємо запропонувати, як найбільш ефективно використати старий матеріал, щоб заощадити кошти замовника", - розповідають в компанії.

Там додають, що термін реалізації проєкту – два роки, але "Автомагістраль-Південь" планує впорається раніше.

Раніше на кордоні з Польщею компанія завершила модернізацію автомобільного пункту пропуску "Рава-Руська - Гребенне". Там замінили шлагбауми, нанесли дорожнє покриття, та відремонтували металоконструкції.

А в минулому році "Автомагістраль-Південь"завершила модернізацію пункту пропуску "Чоп-Захонь".