На українсько-угорському кордоні завершилась модернізація найбільшого пункту пропуску

На найбільшому пункті пропуску на кордоні з Угорщиною "Чоп (Тиса) — Захонь" в рамках проєкту USAID "Економічна підтримка України" завершили роботи з модернізації. Представники Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області разом із колегами від USAID спільно оглянули виконані роботи у рамках "швидких рішень".

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Під час реконструкції була проведена заміна 16 модулів для митного та паспортного контролю на більш сучасні.

В ході модернізації також була оновлена ділянка для вантажного транспорту, проведена заміна асфальтного покриття, нанесена розмітка та відремонтовано пішохідні доріжки.

Фото: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

Пункт пропуску також обладнали пристроями вимушеної зупинки, які в разі потреби обмежать можливість транспортних засобів виїхати з його території.

У пресслужбі агентства зазначили, що модернізація сприяє більш комфортному та швидкому перетину кордону. На черзі — поточний ремонт об'єктів інфраструктури пункту пропуску за сприяння проєкту USAID.

Нагадаємо, на початку грудня на КПП "Лужанка – Берегшурань", що на українсько-угорському кордоні, відбувся офіційний запуск та оформлення першої вантажівки. Цей пункт пропуску тепер дозволяє переміщення вантажівок вагою до 7,5 тонни, а також порожніх великогабаритних транспортних засобів без обмежень щодо ваги.

Також повідомлялося, що парламент Угорщини ратифікував зміни до Угоди між Україною та Угорщиною щодо розбудови пунктів пропуску, які передбачають будівництво нового КПП на українcько-угорському кордоні.