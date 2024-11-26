В Україні побудують шість нових пунктів пропуску та реконструюють наявні

Україна планує збільшити пропускну спроможність на західному кордоні. Це передбачено проєктом Стратегії з розбудови прикордонної інфраструктури з Європейським Союзом та Молдовою до 2030 року.

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Про це повідомив заступник міністра розвитку громад і територій Сергій Деркач.

Він пояснив, що через війну навантаження на пункти пропуску зросло в рази, тому потрібно адаптувати кордон до наявних потреб. Для цього і були потрібні Стратегія та Операційний план.

За словами заступника міністра, презентований проєкт Стратегії з розбудови прикордонної інфраструктури з Європейським Союзом та Молдовою до 2030 року – це ключовий документ, який дозволяє підійти до питання розбудови кордону на основі потреб вантажного та пасажирського потоків та з врахуванням пріоритетів.

Окрім цього, це один з індикаторів Ukraine Facility Plan. Термін його виконання – грудень цього року.

"Погодження від Єврокомісії ми вже отримали. Для цього провели кілька раундів зустрічей та перемовин, де аналізували кожен коментар та шукали оптимальні рішення. Окрім Єврокомісії, також працювали із місцевою владою. З кожною ОВА провели окремі зустрічі, де погодили пріоритети та спільні плани з розбудови кордону", - розповів Деркач.

Що прописано у Стратегії

Як повідомив Деркач, документ зосереджується на кількох ключових цілях.

У першу чергу на збільшенні пропускної здатності прикордонної інфраструктури. Йдеться про реконструкцію наявних пунктів пропуску та будівництво нових включно з підїздними шляхами.

Так Стратегія включає реконструкцію шести пунктів пропуску з Польщею, трьох зі Словаччиною та Угорщиною, п’яти з Румунією, та одинадцяти з Молдовою.

Крім того, заплановано будівництво нових пунктів пропуску, зокрема “Біла Церква – Сігету-Мармацієй”, “Біля Криниця – Климоуці”, “Руська – Ульма” та “Шепіт – Ізвореале” з Румунією, “Велика Паладь – Надьгодош”, “Дийда – Берегдароц” з Угорщиною.

Серед цілей також запровадження спільного контролю з сусідніми державами, зменшення часу очікування в черзі та створення мережі сервісних зон.

"Для реалізації всіх цілей визначені чіткі завдання та результати, яких хочемо досягти. Важлива частина стратегії – це моніторинг її реалізації, для цього у документі містяться окремі індикатори. Операційний план містить всі необхідні завдання та заходи з розбудови кордону, обсяги витрат та джерела фінансування, терміни виконання заходів з розбудови та будівництва", - підкреслив Деркач.

Україна відкриває нові пункти пропуску на кордоні з країнами ЄС і модернізує існуючу інфраструктуру

Уряд України затвердив угоду з Угорщиною, яка дозволить відкрити новий пункт пропуску "Велика Паладь - Надьгодош" для легкового транспорту. Окрім цього, згідно з угодою, розширюється рух транспорту в пункті пропуску "Лужанка - Берегшурань", зокрема для пасажирських та вантажних перевезень, а також порожніх вантажівок.

Також уряд виділив додатково 222 мільйони гривень на розбудову прикордонної інфраструктури з Польщею та модернізацію відповідних пунктів пропуску, зокрема для закупівлі мобільних сканерів.

Додамо, що в рамках співпраці Мінінфраструктури USAID тривають роботи з модернізації найбільш пріоритетних пунктів пропуску на західному кордоні.

Також нагадаємо, що у Закарпатті між селом Біла Церква (Тячівського району) та містом Сігету Мармацієй відкриють новий пункт пропуску на українсько-румунському кордоні.

Зауважимо, на пункті пропуску "Ужгород – Вишнє-Нємецьке" на кордоні із Словаччиною вже стартували підготовчі роботи до будівництва нового пасажирського терміналу. Вже встановлено модульні будівлі для працівників митної та прикордонної служб, оновлено санітарні приміщення та дорожнє покриття.