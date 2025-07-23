"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд між Києвом та Черніговом на найближчі вихідні

“Укрзалізниця” призначила додатковий регіональний поїзд №702/701, що курсуватиме між Києвом та Черніговом. Додаткові рейси будуть здійснюватися 27 липня та 1, 2, 3 серпня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу УЗ.

Розклад руху поїзда:

Київ — Чернігів: відправлення о 09:11 , прибуття об 11:34 .

відправлення о , прибуття об . Чернігів — Київ: відправлення о 13:50, прибуття о 16:15.

Поїзд робитиме зупинки на станціях Видубичі, Дарниця, Ніжин та ім. Бориса Олійника (смт Куликівка).

Пасажирів перевозитимуть у вагонах з кондиціонером, обладнаних сидячими місцями першого та другого класу.

В компанії додали, що квитки вже доступні для придбання в мобільному застосунку, на сайті booking.uz.gov.ua та в залізничних касах.

Нагадаємо, “Укрзалізниця” призначила на літо 18 пар додаткових пасажирських поїздів.

Також у зв’язку зі зростанням пасажиропотоку в літній період,"Укрзалізниця" призначила додатковий денний поїзд №218/217 сполученням Чоп — Львів.