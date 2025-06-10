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"Укрзалізниця" запускає 18 додаткових поїздів на літо: розклад і маршрути
Із початком літа “Укрзалізниця” реагує на зростання попиту на залізничні подорожі та призначає 18 пар додаткових пасажирських поїздів. Частина з них уже внесена до графіка, інші з’являтимуться поступово.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу УЗ.
Літні рейси "Укрзалізниці"
"Укрзалізниця" призначає низку додаткових поїздів на літній сезон, щоб забезпечити зручні маршрути до курортів, регіональних центрів і для міжнародних пересадок. Ось ключові новинки:
- Поїзд №228/227 Івано-Франківськ — Краматорськ
Курсуватиме через день. Один з топ-5 найдовших маршрутів країни — 1358 км.
- Івано-Франківськ: 21:52 - Краматорськ: 18:28.
- Краматорськ: 19:20 - Івано-Франківськ: 16:45
Охоплює як нічне/денне сполучення між Івано-Франківськом і Києвом, так і денне/нічне між Києвом і Краматорськом.
- Поїзд №220/219 Київ — Дніпро
Цей поїзд курсуватиме у визначені дні тижня, підсилюючи денне сполучення між Києвом і Дніпром.
- Відправлення з Києва — о 14:35, прибуття в Дніпро — о 21:26.
- У зворотному напрямку — з Дніпра о 08:36, прибуття до Києва — о 15:19.
Поїзд зручний для міжнародних мандрівників з Дніпра: у столиці є можливість пересадки на поїзди до Молдови (Кишинів), Польщі (Перемишль, Хелм, Варшава).
- Поїзд "Інтерсіті" №765/764 Київ — Одеса
Цей поїзд підсилює сполучення між Києвом та Одесою в піковий літній період.
З Києва відправлятиметься з 27 червня, з Одеси — з 28 червня.
Курсуватиме шість разів на тиждень.
- Час відправлення з Києва — 21:49, прибуття в Одесу — 05:34. .
- У зворотному напрямку — виїзд з Одеси о 06:54, прибуття до Києва — о 15:01.
Особливо зручно для мешканців Чернігова та Сум — можна приїхати до столиці ввечері й вранці вже бути на узбережжі.
- Поїзд "Інтерсіті+" №736/735 Київ — Дніпро
Поїзд курсуватиме у визначені дні тижня та посилює нічне сполучення між Києвом і Дніпром.
- Відправлення з Києва — о 23:52, прибуття в Дніпро — о 05:45.
- У зворотному напрямку — з Дніпра о 23:24, прибуття до Києва — о 05:17.
Зручний варіант для пересадки в Києві на швидкісні поїзди до Львова, Рівного, Луцька, Чернігова, Шостки та Сум.
- Поїзд №147/148 Житомир — Одеса
Маршрут поїзда Одеса — Київ подовжено до Житомира, що забезпечить пряме сполучення поліського регіону з Півднем України, зокрема з Черкасами та Одесою. Нове сполучення актуальне на час літнього сезону.
- Поїзд №283/284 Київ — Ужгород
Курсуватиме через день та підсилить сполучення із західною частиною Закарпаття.
- Відправлення з Києва — о 15:21, прибуття до Львова — о 23:34, до Ужгорода — о 05:20.
- У зворотному напрямку: з Ужгорода — о 23:13, до Львова — о 05:51, до Києва — о 13:12.
Поїзд зручний для пасажирів із Харкова, Полтави та Дніпра — у Києві легко пересісти з поїздів Інтерсіті+ і дістатись Закарпаття.
- Поїзд №203/204 Київ — Ясіня
Також курсуватиме через день та посилить сполучення зі східною частиною Закарпаття.
- Відправлення з Києва — о 23:00, прибуття до Львова — о 07:28, до Ясіні — о 14:17.
- Зворотній рейс: виїзд з Ясіні — о 18:05, до Львова — о 00:51, до Києва — о 09:18.
Цей маршрут зручний для пасажирів із Запоріжжя, Дніпра, Краматорська та Слов’янська, які можуть дістатися Києва швидкісними поїздами, а звідти — продовжити подорож до гір.
"Укрзалізниця" готує ще 11 літніх маршрутів
Окрім уже анонсованих рейсів, "Укрзалізниця" включила до літнього графіка ще 11 додаткових поїздів. Вони будуть призначатись окремими рішеннями у дні зростання попиту — тому пасажирів закликають стежити за оновленнями розкладу.
- Інтерсіті+ №739/740 Київ — Кривий Ріг
Цей поїзд покликаний посилити зв'язок між столицею та Кривбасом.
- Відправлення з Києва — о 13:05, прибуття в Кривий Ріг — о 19:53.
- Зворотний рейс вирушає з Кривого Рогу о 22:37 та прибуває до Києва о 05:14.
У столиці пасажири зможуть зручно пересідати на міжнародні рейси до польського Хелма, а також на швидкісні поїзди до Луцька, Рівного та Львова.
- Поїзд №208/207 Одеса — Вінниця
Цей маршрут з'єднує Південь України з Поділлям.
- З Одеси поїзд вирушає о 08:11, прибуває до Вінниці о 14:15.
- У зворотному напрямку — відправлення о 15:05, прибуття в Одесу — о 20:59.
Поїзд призначатимуть у періоди особливо активного пасажиропотоку.
Також Укрзалізниця готова за потреби оперативно запускати такі напрямки:
- Київ — Трускавець (№159/160);
- Львів — Одеса (№167/168);
- Київ — Ужгород (№213/214);
- Київ — Кам’янець-Подільський (№239/240);
- Київ — Одеса (№263/264, №265/266, №761/762);
- Київ — Львів (№291/292, №777/778).
Покращення сполучення для мешканців Полтавщини
У літньому графіку руху передбачено оновлення маршрутів деяких поїздів, аби зробити подорожі зручнішими для жителів Полтавської області.
Так, поїзд №60/59 Одеса — Харків змінює маршрут, що дозволить покращити залізничне сполучення для мешканців Полтави та Кременчука як із Харковом, так і з Одесою.
Окрім цього, поїзди №125/126 Полтава — Мукачево та №129/130 Кременчук — Мукачево також курсують за оновленим маршрутом. Завдяки цим змінам жителі Полтави та Кременчука отримають пряме залізничне сполучення з такими містами, як Вінниця, Жмеринка, Хмельницький і Тернопіль.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" посилить контроль на вокзалах через загрозу з боку Росії. Пасажирів просять прибувати на станції заздалегідь до відправлення.