"Укрзалізниця" запускає 18 додаткових поїздів на літо: розклад і маршрути

Із початком літа “Укрзалізниця” реагує на зростання попиту на залізничні подорожі та призначає 18 пар додаткових пасажирських поїздів. Частина з них уже внесена до графіка, інші з’являтимуться поступово.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу УЗ.

Літні рейси "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця" призначає низку додаткових поїздів на літній сезон, щоб забезпечити зручні маршрути до курортів, регіональних центрів і для міжнародних пересадок. Ось ключові новинки:

Поїзд №228/227 Івано-Франківськ — Краматорськ

Курсуватиме через день. Один з топ-5 найдовших маршрутів країни — 1358 км.

Івано-Франківськ: 21:52 - Краматорськ: 18:28.

Краматорськ: 19:20 - Івано-Франківськ: 16:45

Охоплює як нічне/денне сполучення між Івано-Франківськом і Києвом, так і денне/нічне між Києвом і Краматорськом.

Поїзд №220/219 Київ — Дніпро

Цей поїзд курсуватиме у визначені дні тижня, підсилюючи денне сполучення між Києвом і Дніпром.

Відправлення з Києва — о 14:35, прибуття в Дніпро — о 21:26.

У зворотному напрямку — з Дніпра о 08:36, прибуття до Києва — о 15:19.

Поїзд зручний для міжнародних мандрівників з Дніпра: у столиці є можливість пересадки на поїзди до Молдови (Кишинів), Польщі (Перемишль, Хелм, Варшава).

Поїзд "Інтерсіті" №765/764 Київ — Одеса

Цей поїзд підсилює сполучення між Києвом та Одесою в піковий літній період.

З Києва відправлятиметься з 27 червня, з Одеси — з 28 червня.

Курсуватиме шість разів на тиждень.

Час відправлення з Києва — 21:49, прибуття в Одесу — 05:34. .

У зворотному напрямку — виїзд з Одеси о 06:54, прибуття до Києва — о 15:01.

Особливо зручно для мешканців Чернігова та Сум — можна приїхати до столиці ввечері й вранці вже бути на узбережжі.

Поїзд "Інтерсіті+" №736/735 Київ — Дніпро

Поїзд курсуватиме у визначені дні тижня та посилює нічне сполучення між Києвом і Дніпром.

Відправлення з Києва — о 23:52, прибуття в Дніпро — о 05:45.

У зворотному напрямку — з Дніпра о 23:24, прибуття до Києва — о 05:17.

Зручний варіант для пересадки в Києві на швидкісні поїзди до Львова, Рівного, Луцька, Чернігова, Шостки та Сум.

Поїзд №147/148 Житомир — Одеса

Маршрут поїзда Одеса — Київ подовжено до Житомира, що забезпечить пряме сполучення поліського регіону з Півднем України, зокрема з Черкасами та Одесою. Нове сполучення актуальне на час літнього сезону.

Поїзд №283/284 Київ — Ужгород

Курсуватиме через день та підсилить сполучення із західною частиною Закарпаття.

Відправлення з Києва — о 15:21, прибуття до Львова — о 23:34, до Ужгорода — о 05:20.

У зворотному напрямку: з Ужгорода — о 23:13, до Львова — о 05:51, до Києва — о 13:12.

Поїзд зручний для пасажирів із Харкова, Полтави та Дніпра — у Києві легко пересісти з поїздів Інтерсіті+ і дістатись Закарпаття.

Поїзд №203/204 Київ — Ясіня

Також курсуватиме через день та посилить сполучення зі східною частиною Закарпаття.

Відправлення з Києва — о 23:00, прибуття до Львова — о 07:28, до Ясіні — о 14:17.

Зворотній рейс: виїзд з Ясіні — о 18:05, до Львова — о 00:51, до Києва — о 09:18.

Цей маршрут зручний для пасажирів із Запоріжжя, Дніпра, Краматорська та Слов’янська, які можуть дістатися Києва швидкісними поїздами, а звідти — продовжити подорож до гір.

"Укрзалізниця" готує ще 11 літніх маршрутів

Окрім уже анонсованих рейсів, "Укрзалізниця" включила до літнього графіка ще 11 додаткових поїздів. Вони будуть призначатись окремими рішеннями у дні зростання попиту — тому пасажирів закликають стежити за оновленнями розкладу.

Інтерсіті+ №739/740 Київ — Кривий Ріг

Цей поїзд покликаний посилити зв'язок між столицею та Кривбасом.

Відправлення з Києва — о 13:05, прибуття в Кривий Ріг — о 19:53.

Зворотний рейс вирушає з Кривого Рогу о 22:37 та прибуває до Києва о 05:14.

У столиці пасажири зможуть зручно пересідати на міжнародні рейси до польського Хелма, а також на швидкісні поїзди до Луцька, Рівного та Львова.

Поїзд №208/207 Одеса — Вінниця

Цей маршрут з'єднує Південь України з Поділлям.

З Одеси поїзд вирушає о 08:11, прибуває до Вінниці о 14:15.

У зворотному напрямку — відправлення о 15:05, прибуття в Одесу — о 20:59.

Поїзд призначатимуть у періоди особливо активного пасажиропотоку.

Також Укрзалізниця готова за потреби оперативно запускати такі напрямки:

Київ — Трускавець (№159/160);

Львів — Одеса (№167/168);

Київ — Ужгород (№213/214);

Київ — Кам’янець-Подільський (№239/240);

Київ — Одеса (№263/264, №265/266, №761/762);

Київ — Львів (№291/292, №777/778).

Покращення сполучення для мешканців Полтавщини

У літньому графіку руху передбачено оновлення маршрутів деяких поїздів, аби зробити подорожі зручнішими для жителів Полтавської області.

Так, поїзд №60/59 Одеса — Харків змінює маршрут, що дозволить покращити залізничне сполучення для мешканців Полтави та Кременчука як із Харковом, так і з Одесою.

Окрім цього, поїзди №125/126 Полтава — Мукачево та №129/130 Кременчук — Мукачево також курсують за оновленим маршрутом. Завдяки цим змінам жителі Полтави та Кременчука отримають пряме залізничне сполучення з такими містами, як Вінниця, Жмеринка, Хмельницький і Тернопіль.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" посилить контроль на вокзалах через загрозу з боку Росії. Пасажирів просять прибувати на станції заздалегідь до відправлення.