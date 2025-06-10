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"Укрзалізниця" запускає новий поїзд Івано-Франківськ - Краматорськ
Із літа 2025 року між Івано-Франківськом і Краматорськом курсуватиме новий поїзд №228/227. Цей маршрут має не лише транспортне, а й стратегічне, гуманітарне й соціальне значення, відкриваючи нові можливості для подорожей, реабілітації та возз’єднання родин.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу УЗ.
Який розклад
Перші рейси нового поїзда між Івано-Франківськом та Краматорськом стартують 29 червня з Івано-Франківська та 30 червня з Краматорська, після чого курсуватимуть через день.
Розклад руху поїзда:
- Відправлення з Івано-Франківська о 21:52, прибуття до Слов’янська о 18:05, а до Краматорська — о 18:28 наступного дня.
- Зворотній рейс із Краматорська відправляється о 19:20, зі Слов’янська — о 19:40, з прибуттям в Івано-Франківськ о 16:45 наступного дня.
Маршрут проходить через такі міста, як Львів, Київ, Гребінка, Лубни, Миргород, Полтава, Берестине, Лозова, Близнюки, Барвінкове та Слов’янськ.
У складі поїзда передбачені плацкартні, купейні вагони та вагони категорії СВ для максимального комфорту пасажирів.
По прибуттю до Івано-Франківська пасажири з Донеччини зможуть легко дістатися інших міст Прикарпаття — зокрема, Калуша і Долини, здійснивши пересадку на регіональний поїзд №867 Коломия — Рава-Руська, а також до Коломиї, скориставшись приміським дизель-поїздом №6534 Івано-Франківськ — Коломия.
Маршрут поїзда охоплюватиме 9 областей України, а його протяжність становитиме 1358 км.
"Це буде один із найдовших рейсів сучасної "Укрзалізниці", який прокладає шлях через усю країну — від Прикарпаття до Донбасу", - наголошують в пресслужбі.
Продаж квитків стартуватиме за 20 діб до дати відправлення поїзда одночасно в мобільному застосунку, на сайті booking.uz.gov.ua та в касах вокзалів.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" посилить контроль на вокзалах через загрозу з боку Росії. Пасажирів просять прибувати на станції заздалегідь до відправлення.