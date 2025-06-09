"Укрзалізниця" посилює заходи безпеки: пасажирів закликають прибувати на вокзали заздалегідь та бути готовими до затримок

АТ “Укрзалізниця” посилить контроль на вокзалах через загрозу з боку Росії. Пасажирів просять прибувати на станції заздалегідь до відправлення

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Як пише Delo.ua, про це повідомив глава правління "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

За його словами, російські пропагандисти закликають зупинити залізницю та вдарити по інфраструктурі. Перцовський зауважив, що ці погрози вже стали щоденної реальністю протягом трьох років війни. За цей час окупанти загалом атакували залізничну інфраструктуру 3,7 тис. разів.

"Злочинів, кваліфікованих як диверсія або терорестичний акт - біля 300, як порушення законів та звичаїв війни - понад 400. Чого тільки не летіло по залізничній інфраструктурі: калібри, х-22 та х-101, КАБи та ФАБи, с-300/с-400, б'ють артилерією та шахедами, та й вже на окремих ділянка - прицільно женуться за рухомим складом дронами", - уточнив Перцовський.

Він закликав пасажирів залишатися пильними та повідомляти працівникам вокзалу чи правоохоронцям про будь-які підозрілі дії, предмети.

Пасажирів закликають раніше прибувати на вокзали

Як повідомив Перцовський, "Укрзалізниця" посилює контрольні заходи на вокзалах.

Він закликав пасажирів прибувати на вокзали заздалегідь – за 20-30 хвилин до відправлення потяга та "планувати подорожі так, щоб бути готовими до певних сповільнень та затримки", а також "не планувати свої стикування хвилина в хвилину".

"Продовжувати рух сьогодні – це щоденний ризик. Говоримо про це відверто. Складно, але ми приймали рішення – відновлювати сполучення в Краматорськ після жахливої трагедії, їхати до Херсона відразу після деокупації, повертатись до інших прифронтових громад, їхати туди – куди потрібно їхати українцям", - резюмував Перцовський.

Залізнична інфраструктура зазнає ворожих атак

6 червня внаслідок російської атаки була пошкоджена залізнична ділянка у Київській області.

Також 27 травня залізнична інфраструктура та рухомий склад "Укрзалізниці" на території Харківської, Донецької та Сумської областей опинилися під ворожими атаками.

А 16 травня російські війська обстріляли залізничну інфраструктуру Херсона.