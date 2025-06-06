Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,47

--0,01

EUR

47,38

+0,18

Готівковий курс:

USD

41,38

41,33

EUR

47,70

47,50

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Пошкоджені внаслідок ворожої атаки залізничні колії на Київщині відновлять до кінця доби (ФОТО)

ремонт колії
"Укрзалізниця" проводить ремонт залізничні колії на Київщині. / Укрзалізниця

"Укрзалізниця" проводить роботи з відновлення пошкодженої внаслідок російської атаки залізничної ділянки у Київській області. Закінчити ремонт планується до кінця поточної доби. Поїзди на Трипільському напрямку курсуватимуть за зміненим маршрутом.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу УЗ.

Сьогодні поїзди Трипільського напрямку курсуватимуть резервним маршрутом через Фастів відповідно без зупинки на станції Видубичі.

Фото 2 — Пошкоджені внаслідок ворожої атаки залізничні колії на Київщині відновлять до кінця доби (ФОТО)

"Укрзалізниця" попередила, що у зв’язку з цим можливі незначні затримки. До залізничної станції "Підгірці" поїзди курсуватимуть наступним чином:

  • №6702/01 – маршрутом Підгірці – Миронівка (замість Київ – Миронівка); 
  • №6724/23 – маршрутом Миронівка – Підгірці (замість Миронівка – Київ); 
  • №6704/03 – маршрутом Підгірці – Миронівка (замість Київ-Волинський – Миронівка).
Фото 3 — Пошкоджені внаслідок ворожої атаки залізничні колії на Київщині відновлять до кінця доби (ФОТО)

"Просимо вибачення за тимчасові незручності, докладаємо усіх зусиль, щоб максимально швидко ліквідувати наслідки нічної ворожої атаки", — зазначили у пресслужбі компанії.

Пошкодження колій на Київщині

Сьогодні, 6 червня, унаслідок обстрілу на Київщині пошкоджено залізничні колії. Поїзди Трипільського напрямку змінюють маршрут, а Kyiv City Express тимчасово підсилює сполучення у столиці.

Змінено рух низки поїздів трипільського напрямку.

На Київ:

  • №785/791 Кременчук, Кропивницький - Київ; 
  • №79 Дніпро - Львів; 
  • №119 Дніпро - Хелм; 
  • №37 Запоріжжя – Київ.

З Києва:

  • 732 Київ - Запоріжжя; 
  • 44 Івано-Франківськ - Черкаси.

Нагадаємо, у зв’язку зі зростаючим попитом на подорожі до Карпат "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд №203/204 сполученням Київ — Ясіня. Нове сполучення забезпечить зручний доїзд до популярних курортів регіону в період літнього туристичного сезону.

Автор:
Тетяна Ковальчук