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Пошкоджені внаслідок ворожої атаки залізничні колії на Київщині відновлять до кінця доби (ФОТО)
"Укрзалізниця" проводить роботи з відновлення пошкодженої внаслідок російської атаки залізничної ділянки у Київській області. Закінчити ремонт планується до кінця поточної доби. Поїзди на Трипільському напрямку курсуватимуть за зміненим маршрутом.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу УЗ.
Сьогодні поїзди Трипільського напрямку курсуватимуть резервним маршрутом через Фастів — відповідно без зупинки на станції Видубичі.
"Укрзалізниця" попередила, що у зв’язку з цим можливі незначні затримки. До залізничної станції "Підгірці" поїзди курсуватимуть наступним чином:
- №6702/01 – маршрутом Підгірці – Миронівка (замість Київ – Миронівка);
- №6724/23 – маршрутом Миронівка – Підгірці (замість Миронівка – Київ);
- №6704/03 – маршрутом Підгірці – Миронівка (замість Київ-Волинський – Миронівка).
"Просимо вибачення за тимчасові незручності, докладаємо усіх зусиль, щоб максимально швидко ліквідувати наслідки нічної ворожої атаки", — зазначили у пресслужбі компанії.
Пошкодження колій на Київщині
Сьогодні, 6 червня, унаслідок обстрілу на Київщині пошкоджено залізничні колії. Поїзди Трипільського напрямку змінюють маршрут, а Kyiv City Express тимчасово підсилює сполучення у столиці.
Змінено рух низки поїздів трипільського напрямку.
На Київ:
- №785/791 Кременчук, Кропивницький - Київ;
- №79 Дніпро - Львів;
- №119 Дніпро - Хелм;
- №37 Запоріжжя – Київ.
З Києва:
- №732 Київ - Запоріжжя;
- №44 Івано-Франківськ - Черкаси.
Нагадаємо, у зв’язку зі зростаючим попитом на подорожі до Карпат "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд №203/204 сполученням Київ — Ясіня. Нове сполучення забезпечить зручний доїзд до популярних курортів регіону в період літнього туристичного сезону.