Пошкоджені внаслідок ворожої атаки залізничні колії на Київщині відновлять до кінця доби (ФОТО)

"Укрзалізниця" проводить роботи з відновлення пошкодженої внаслідок російської атаки залізничної ділянки у Київській області. Закінчити ремонт планується до кінця поточної доби. Поїзди на Трипільському напрямку курсуватимуть за зміненим маршрутом.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу УЗ.

Сьогодні поїзди Трипільського напрямку курсуватимуть резервним маршрутом через Фастів — відповідно без зупинки на станції Видубичі.

"Укрзалізниця" попередила, що у зв’язку з цим можливі незначні затримки. До залізничної станції "Підгірці" поїзди курсуватимуть наступним чином:

№6702/01 – маршрутом Підгірці – Миронівка (замість Київ – Миронівка);

№6724/23 – маршрутом Миронівка – Підгірці (замість Миронівка – Київ);

№6704/03 – маршрутом Підгірці – Миронівка (замість Київ-Волинський – Миронівка).

"Просимо вибачення за тимчасові незручності, докладаємо усіх зусиль, щоб максимально швидко ліквідувати наслідки нічної ворожої атаки", — зазначили у пресслужбі компанії.

Пошкодження колій на Київщині

Сьогодні, 6 червня, унаслідок обстрілу на Київщині пошкоджено залізничні колії. Поїзди Трипільського напрямку змінюють маршрут, а Kyiv City Express тимчасово підсилює сполучення у столиці.

Змінено рух низки поїздів трипільського напрямку.

На Київ:

№785/791 Кременчук, Кропивницький - Київ;

№79 Дніпро - Львів;

№119 Дніпро - Хелм;

№37 Запоріжжя – Київ.

З Києва:

№ 732 Київ - Запоріжжя;

732 Київ - Запоріжжя; № 44 Івано-Франківськ - Черкаси.

Нагадаємо, у зв’язку зі зростаючим попитом на подорожі до Карпат "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд №203/204 сполученням Київ — Ясіня. Нове сполучення забезпечить зручний доїзд до популярних курортів регіону в період літнього туристичного сезону.