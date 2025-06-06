Поврежденные в результате вражеской атаки железнодорожные пути на Киевщине возобновят до конца суток (ФОТО)

"Укрзализныця" проводит работы по восстановлению поврежденного в результате российской атаки железнодорожного участка в Киевской области. Закончить ремонт планируется к концу текущих суток. Поезда на Трипольском направлении будут курсировать по измененному маршруту.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу УЗ.

Сегодня поезда Трипольского направления будут курсировать резервным маршрутом через Фастов соответственно без остановки на станции Выдубичи.

"Укрзализныця" предупредила, что в этой связи возможны незначительные задержки. До железнодорожной станции "Подгорцы" поезда будут курсировать следующим образом:

№6702/01 – по маршруту Подгорцы – Мироновка (вместо Киев – Мироновка);

№6724/23 – по маршруту Мироновка – Подгорцы (вместо Мироновка – Киев);

№6704/03 – по маршруту Подгорцы – Мироновка (вместо Киев-Волынский – Мироновка).

"Просим прощения за временные неудобства, прилагаем все усилия, чтобы максимально быстро ликвидировать последствия ночной вражеской атаки", — отметили в пресс-службе компании.

Повреждение путей в Киевской области

Сегодня, 6 июня, в результате обстрела на Киевщине повреждены железнодорожные пути. Поезда Трипольского направления меняют маршрут, а Kyiv City Express временно усиливает сообщение в столице.

Изменено движение ряда поездов трипольского направления.

На Киев:

№785/791 Кременчуг, Кропивницкий – Киев;

№79 Днепр – Львов;

№119 Днепр – Хелм;

№37 Запорожье – Киев.

Из Киева:

№732 Киев – Запорожье;

Киев – Запорожье; №44 Ивано-Франковск — Черкассы.

Напомним, в связи с растущим спросом на путешествия в Карпаты "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №203/204 сообщением Киев — Ясиня. Новое сообщение обеспечит удобный доезд до популярных курортов региона в период летнего туристического сезона.