Повреждение путей УЗ из-за обстрелов: трипольские поезда меняют маршрут, Kyiv City Express обеспечивает сообщение в городе

В результате обстрела в Киевской области повреждены железнодорожные пути. Поезда трипольского направления меняют маршрут, а Kyiv City Express временно усиливает сообщение в столице.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Укрзализныци".

Обстрелы не остановили движение

Отмечается, что обстрелом повреждены колеи в Киевской области, ряд поездов трипольского направления будут следовать резервным маршрутом через Фастов (соответственно без остановки по станции Выдубичи).

На Киев:

785/791 Кременчуг, Кропивницкий – Киев;

79 Днепр – Львов;

119 Днепр – Хелм; 37 Запорожье – Киев;

Из Киева:

732 Киев – Запорожье;

44 Ивано-Франковск – Черкассы.

В результате объезда следует ожидать задержку до 90 минут, отмечает пресс-служба.

Kyiv City Express подстраховывает метро

Пока специалисты метрополитена работают над восстановлением поврежденного участка линии, Kyiv City Express обеспечивает бесперебойное сообщение между левым и правым берегами столицы.

Все поезда городской электрички курсируют по расписанию.

Жители Днепровского района, где ограничено движение метро, могут воспользоваться ближайшими станциями Kyiv City Express: Русановка, Левобережная, Дарница и Березняки.

Атака на Киев

За информацией городского головы Киева Виталия Кличко, в столице из-за российской атаки четверо погибших и 20 пострадавших (16 госпитализировали).

Согласно оперативным данным, обнародованным Киевской городской военной администрацией, ситуация в Киеве была такой: