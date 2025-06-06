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Повреждение путей УЗ из-за обстрелов: трипольские поезда меняют маршрут, Kyiv City Express обеспечивает сообщение в городе
В результате обстрела в Киевской области повреждены железнодорожные пути. Поезда трипольского направления меняют маршрут, а Kyiv City Express временно усиливает сообщение в столице.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Укрзализныци".
Обстрелы не остановили движение
Отмечается, что обстрелом повреждены колеи в Киевской области, ряд поездов трипольского направления будут следовать резервным маршрутом через Фастов (соответственно без остановки по станции Выдубичи).
На Киев:
- 785/791 Кременчуг, Кропивницкий – Киев;
- 79 Днепр – Львов;
- 119 Днепр – Хелм; 37 Запорожье – Киев;
Из Киева:
- 732 Киев – Запорожье;
- 44 Ивано-Франковск – Черкассы.
В результате объезда следует ожидать задержку до 90 минут, отмечает пресс-служба.
Kyiv City Express подстраховывает метро
Пока специалисты метрополитена работают над восстановлением поврежденного участка линии, Kyiv City Express обеспечивает бесперебойное сообщение между левым и правым берегами столицы.
Все поезда городской электрички курсируют по расписанию.
Жители Днепровского района, где ограничено движение метро, могут воспользоваться ближайшими станциями Kyiv City Express: Русановка, Левобережная, Дарница и Березняки.
Атака на Киев
За информацией городского головы Киева Виталия Кличко, в столице из-за российской атаки четверо погибших и 20 пострадавших (16 госпитализировали).
Согласно оперативным данным, обнародованным Киевской городской военной администрацией, ситуация в Киеве была такой:
- В Соломенском районе возник пожар в нежилом здании, который оперативно локализовали спасатели. Также зафиксирован вражеский удар по одному из образовательных заведений. Кроме того, возгорание произошло на верхних этажах жилого 16-этажного дома — пламя охватило 8-10 этажа. На месте работали спасательные службы, продолжалась спасательная операция.
- В Дарницком районе обломки беспилотника упали на территорию детской площадки. По предварительным данным, возгорание не возникло. Также проверялась информация о падении обломков в других локациях района.
- В Голосеевском районе горел объект гражданской инфраструктуры. Параллельно продолжались работы по возобновлению электроснабжения в микрорайонах на левом берегу столицы.