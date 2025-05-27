На восстановление жилья после обстрелов в Киеве выделено более 900 млн грн: сколько домов отремонтировали

Киев инвестировал более 900 миллионов гривен из городского бюджета в восстановление жилых домов, которые получили повреждения в результате вражеских обстрелов. Из 36 наиболее пострадавших зданий уже завершен капитальный ремонт 24, еще 12 находятся в процессе восстановления.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Как в Киеве восстанавливают жилье

Один из таких объектов – 26-этажный дом на проспекте Валерия Лобановского в Соломенском районе.

В первой половине 2024 года в результате обстрела здание получило повреждения крыши, технического этажа и одной квартиры. После обследования специалисты демонтировали поврежденные конструкции, а затем восстановили покрытие, кровлю, стены, перегородки, ограждение балкона и часть фасада. Также установили новые оконные блоки и отремонтировали лифтовое оборудование.

После ремонта жильцы многоэтажки обустроили на крыше солнечную электростанцию с необходимым оборудованием, чтобы обеспечить здание энергонезависимостью и устойчивостью к отключениям электроэнергии.

О программе "єВідновлення"

Программа "єВідновлення" стартовала в 2023 году для компенсации затрат на ремонт и восстановление поврежденного или разрушенного жилья. Она оказывает финансовую поддержку текущим и капитальным ремонтам, а также предлагает жилищные сертификаты, которые можно использовать для приобретения нового жилья вместо полностью разрушенного. Кроме того, программа позволяет подавать заявки на компенсацию по строительству жилья на собственном земельном участке.

По состоянию на начало 2025 года в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества зарегистрировано 247 819 объектов, из них 222 424 жилых здания.

В рамках программы "єВідновлення" можно получить компенсации для проведения ремонтов:

категории А – до 200 тысяч гривен;

категории Б – от 200 до 350 тысяч гривен для квартир или от 200 до 500 тысяч гривен – для домов.

В общем, для реализации "єВідновлення" в госбюджете на 2025 год заложено 1 миллиард гривен. Из них на ремонт категории А – 400 миллионов, категории Б – 600 миллионов.

За два года программой "єВідновлення" воспользовались более 100 тысяч украинских семей. Общая сумма оказанной помощи превысила 24,8 миллиарда гривен, а средний размер компенсации за разрушенное жилье составляет почти 1,5 млн грн.