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"єВідновлення": средний чек компенсации за разрушенное жилье составляет почти 1,5 млн грн

разрушенный дом
Более 100 тысяч украинцев смогли получить средства на ремонт или сертификаты для приобретения нового жилья. Фото: Харьковская ОВА

За два года более 100 тысяч украинских семей уже воспользовались программой "єВідновлення". В общей сложности украинцы уже получили более 24,8 млрд грн помощи. Средняя сумма компенсации за разрушенное жилье – почти 1,5 млн грн. Больше всего заявлений поступает из Харьковской, Киевской, Донецкой, Николаевской и Херсонской областей.

Об этом сообщает Министерство общин и территорий Украины.

В общей сложности украинцы уже получили более 24,8 млрд грн помощи. 9,6 тысячи уже приобрели новые дома. Более 93 тысяч – согласовали компенсацию на восстановление жилья после повреждений на общую сумму 9,8 млрд гривен. Из них уже перечислено заявителям – 8,9 млрд. гривен.

Фото 2 — "єВідновлення": средний чек компенсации за разрушенное жилье составляет почти 1,5 млн грн

"Программа на сегодняшний день является одним из наиболее эффективных элементов помощи украинцам, чье жилье пострадало от российской агрессии, или было полностью уничтожено", — отметил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Сколько денег можно получить?

Государство предоставляет средства как на ремонт, так и на покупку нового дома :

  • до 200 тыс. грн — на текущий ремонт ;
  • до 350–500 тыс. грн — на капитальный ремонт ;
  • жилищный сертификат — на покупку нового дома ;
  • денежную помощь — на строительство нового дома.

В приоритете – военные, семьи погибших, люди с инвалидностью, многодетные семьи и ВПЛ.

Средний размер сертификатов с компенсацией за разрушенное жилье – почти 1,5 млн грн. Выплат на восстановление на собственном участке – 2,2 млн грн.

Фото 3 — "єВідновлення": средний чек компенсации за разрушенное жилье составляет почти 1,5 млн грн

Больше всего заявлений на возмещение поврежденного имущества подали в следующих регионах:

  • Харьковская область — 53 046;
  • Киевская область — 21 399;
  • Донецкая область — 14 019;
  • Николаевская область — 9 308;
  • Херсонская область — 7 778.

Больше всего заявлений на получение компенсаций за уничтоженное имущество подали в следующих регионах:

  • Донецкая область - 17 675 ;
  • Харьковская область - 15 517 ;
  • Киевская область - 6 455 ;
  • Херсонская область - 3021 ;
  • Николаевская область - 1 706 .

Для реализации программ привлекаются как средства госбюджета Украины, так и средства международных партнеров, в частности Всемирного банка и Банка развития совета Европы.

Напомним, правительство одобрило постановление, позволяющее выделить из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии 665 миллионов гривен для выплаты компенсаций за поврежденное жилье в рамках программы "Восстановление".

Автор:
Татьяна Ковальчук