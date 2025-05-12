"єВідновлення": средний чек компенсации за разрушенное жилье составляет почти 1,5 млн грн

За два года более 100 тысяч украинских семей уже воспользовались программой "єВідновлення". В общей сложности украинцы уже получили более 24,8 млрд грн помощи. Средняя сумма компенсации за разрушенное жилье – почти 1,5 млн грн. Больше всего заявлений поступает из Харьковской, Киевской, Донецкой, Николаевской и Херсонской областей.

Об этом сообщает Министерство общин и территорий Украины.

В общей сложности украинцы уже получили более 24,8 млрд грн помощи. 9,6 тысячи уже приобрели новые дома. Более 93 тысяч – согласовали компенсацию на восстановление жилья после повреждений на общую сумму 9,8 млрд гривен. Из них уже перечислено заявителям – 8,9 млрд. гривен.

"Программа на сегодняшний день является одним из наиболее эффективных элементов помощи украинцам, чье жилье пострадало от российской агрессии, или было полностью уничтожено", — отметил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Сколько денег можно получить?

Государство предоставляет средства как на ремонт, так и на покупку нового дома :

до 200 тыс. грн — на текущий ремонт ;

до 350–500 тыс. грн — на капитальный ремонт ;



жилищный сертификат — на покупку нового дома ;

жилищный сертификат — на покупку нового дома денежную помощь — на строительство нового дома.

В приоритете – военные, семьи погибших, люди с инвалидностью, многодетные семьи и ВПЛ.

Средний размер сертификатов с компенсацией за разрушенное жилье – почти 1,5 млн грн. Выплат на восстановление на собственном участке – 2,2 млн грн.

Больше всего заявлений на возмещение поврежденного имущества подали в следующих регионах:

Харьковская область — 53 046;



Киевская область — 21 399;

Донецкая область — 14 019;

Николаевская область — 9 308;

Херсонская область — 7 778.

Больше всего заявлений на получение компенсаций за уничтоженное имущество подали в следующих регионах:

Донецкая область - 17 675 ;

17 675 Харьковская область - 15 517 ;

15 517 Киевская область - 6 455 ;

6 455 Херсонская область - 3021 ;

3021 Николаевская область - 1 706 .

Для реализации программ привлекаются как средства госбюджета Украины, так и средства международных партнеров, в частности Всемирного банка и Банка развития совета Европы.

Напомним, правительство одобрило постановление, позволяющее выделить из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии 665 миллионов гривен для выплаты компенсаций за поврежденное жилье в рамках программы "Восстановление".