Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,22

+0,04

EUR

46,82

+0,21

Наличный курс:

USD

41,15

41,05

EUR

47,08

46,83

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Сертификат "єВідновлення": как внести первый взнос по ипотеке

жилой дом, дорога
Сертификатом можно покрыть первый вклад по ипотеке. / Freepik

Правительство создало новую возможность для владельцев разрушенного жилья. Сертификат "єВідновлення" теперь можно использовать в качестве первого взноса по ипотеке в рамках программы "єОселя". Это шанс для тысяч семей, потерявших жилье из-за войны, скорее получить собственный дом.

Об этом сообщает пресс- служба Департамента по коммуникациям Секретариата Кабинета Министров Украины.

Как воспользоваться сертификатом "єВідновлення"?

Для того, чтобы приобрести жилье по программе "єОселя", при наличии сертификата "єВідновлення" нужно:

  • подать заявку на участие в программе "єОселя";
  • указать сертификат "Восстановление" как первый взнос;
  • выбрать банк или несколько банков для подачи заявки.

Средства сертификата бронируются на 30 дней. Однако, если человек не успел оформить ипотеку, то в "Дії" можно произвести перебронирование.

Как это работает?

Раньше, если жилье стоило дороже суммы сертификата, то нужно было доплачивать разницу. Теперь — можно оформить ипотеку по программе "єОселя", а сертификатом покрыть первый взнос. Например: жилье стоит 3 млн грн, сертификат – 2 млн грн, то как первый взнос можно использовать сертификат. Таким образом, сумма кредита составит 1 млн грн.

Фото 2 — Сертификат "єВідновлення": как внести первый взнос по ипотеке

Кто может воспользоваться программой "єОселя"?

По программе "єОселя" кредиты на приобретение жилья под 3% могут воспользоваться военные ВСУ по контракту, правоохранители, медики, педагоги и ученые. Под 7% кредиты могут получить другие категории, отвечающие требованиям программы.

Напомним, с начала года более 1500 украинцев получили кредиты на жилье на сумму 2,9 млрд грн в рамках программы доступной ипотеки "еселя". Всего с начала ее реализации 16 423 семьи стали собственниками жилья, получив кредиты на сумму 26,975 млрд грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук