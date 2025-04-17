Сертификат "єВідновлення": как внести первый взнос по ипотеке

Правительство создало новую возможность для владельцев разрушенного жилья. Сертификат "єВідновлення" теперь можно использовать в качестве первого взноса по ипотеке в рамках программы "єОселя". Это шанс для тысяч семей, потерявших жилье из-за войны, скорее получить собственный дом.

Об этом сообщает пресс- служба Департамента по коммуникациям Секретариата Кабинета Министров Украины.

Как воспользоваться сертификатом " єВідновлення "?

Для того, чтобы приобрести жилье по программе "єОселя", при наличии сертификата "єВідновлення" нужно:

подать заявку на участие в программе "єОселя";

указать сертификат "Восстановление" как первый взнос;

выбрать банк или несколько банков для подачи заявки.

Средства сертификата бронируются на 30 дней. Однако, если человек не успел оформить ипотеку, то в "Дії" можно произвести перебронирование.

Как это работает?

Раньше, если жилье стоило дороже суммы сертификата, то нужно было доплачивать разницу. Теперь — можно оформить ипотеку по программе "єОселя", а сертификатом покрыть первый взнос. Например: жилье стоит 3 млн грн, сертификат – 2 млн грн, то как первый взнос можно использовать сертификат. Таким образом, сумма кредита составит 1 млн грн.

Кто может воспользоваться программой "єОселя"?

По программе "єОселя" кредиты на приобретение жилья под 3% могут воспользоваться военные ВСУ по контракту, правоохранители, медики, педагоги и ученые. Под 7% кредиты могут получить другие категории, отвечающие требованиям программы.

Напомним, с начала года более 1500 украинцев получили кредиты на жилье на сумму 2,9 млрд грн в рамках программы доступной ипотеки "еселя". Всего с начала ее реализации 16 423 семьи стали собственниками жилья, получив кредиты на сумму 26,975 млрд грн.