- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Сертификат "єВідновлення": как внести первый взнос по ипотеке
Правительство создало новую возможность для владельцев разрушенного жилья. Сертификат "єВідновлення" теперь можно использовать в качестве первого взноса по ипотеке в рамках программы "єОселя". Это шанс для тысяч семей, потерявших жилье из-за войны, скорее получить собственный дом.
Об этом сообщает пресс- служба Департамента по коммуникациям Секретариата Кабинета Министров Украины.
Как воспользоваться сертификатом "єВідновлення"?
Для того, чтобы приобрести жилье по программе "єОселя", при наличии сертификата "єВідновлення" нужно:
- подать заявку на участие в программе "єОселя";
- указать сертификат "Восстановление" как первый взнос;
- выбрать банк или несколько банков для подачи заявки.
Средства сертификата бронируются на 30 дней. Однако, если человек не успел оформить ипотеку, то в "Дії" можно произвести перебронирование.
Как это работает?
Раньше, если жилье стоило дороже суммы сертификата, то нужно было доплачивать разницу. Теперь — можно оформить ипотеку по программе "єОселя", а сертификатом покрыть первый взнос. Например: жилье стоит 3 млн грн, сертификат – 2 млн грн, то как первый взнос можно использовать сертификат. Таким образом, сумма кредита составит 1 млн грн.
Кто может воспользоваться программой "єОселя"?
По программе "єОселя" кредиты на приобретение жилья под 3% могут воспользоваться военные ВСУ по контракту, правоохранители, медики, педагоги и ученые. Под 7% кредиты могут получить другие категории, отвечающие требованиям программы.
Напомним, с начала года более 1500 украинцев получили кредиты на жилье на сумму 2,9 млрд грн в рамках программы доступной ипотеки "еселя". Всего с начала ее реализации 16 423 семьи стали собственниками жилья, получив кредиты на сумму 26,975 млрд грн.