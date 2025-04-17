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Сертифікат "єВідновлення": як зробити перший внесок за іпотекою

житловий будинок, дорога
Сертифікатом можна покрити перший внесок по іпотеці. / Freepik

Уряд створив нову можливість для власників зруйнованого житла. Сертифікат "єВідновлення" тепер можна використати як перший внесок за іпотекою в рамках програми "єОселя". Це шанс для тисяч родин, які втратили житло через війну,швидше отримати власний дім.

Про це повідомляє пресслужба департаменту комунікацій секретаріату Кабінету міністрів України.

Як скористатися сертифікатом "єВідновлення"?

Для того, щоб придбати житло за програмою "єОселя", за наявності сертифікату "єВідновлення" потрібно:

  • подати заявку на участь у програмі "єОселя"; 
  • вказати сертифікат "єВідновлення" як перший внесок; 
  • обрати банк або кілька банків для подання заявки.

Кошти сертифіката бронюються на 30 днів. Однак, якщо людина не встигла оформити іпотеку, то у "Дії" можна зробити перебронювання.

Як це працює?

Раніше, якщо житло коштувало дорожче за суму сертифіката, то потрібно було доплачувати різницю. Тепер — можна оформити іпотеку за програмою "єОселя", а сертифікатом покрити перший внесок. Наприклад: житло коштує 3 млн грн, сертифікат — 2 млн грн, то як перший внесок можна використати сертифікат. Таким чином сума кредиту складе 1 млн грн.

Фото 2 — Сертифікат "єВідновлення": як зробити перший внесок за іпотекою

Хто може скористатися програмою "єОселя"?

За програмою "єОселя" кредити на придбання житла під 3% можуть скористатися військові ЗСУ за контрактом, правоохоронці, медики, педагоги та науковці. Під 7% кредити можуть отримати інші категорії, які відповідають вимогам програми.

Нагадаємо, з початку року понад 1500 українців отримали кредити на житло на суму 2,9 млрд грн в рамках програми доступної іпотеки “єОселя”. Загалом, з початку її реалізації 16 423 родини стали власниками житла, отримавши кредити на суму 26,975 млрд грн.

Автор:
Тетяна Ковальчук