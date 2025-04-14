Українці вже отримали 2,9 млрд грн кредитів на житло з початку року

З початку року понад 1500 українців отримали кредити на житло на суму 2,9 млрд грн в рамках програми доступної іпотеки “єОселя”. Загалом, з початку її реалізації 16 423 родини стали власниками житла, отримавши кредити на суму 26,975 млрд грн.

Про це повідомив заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.

"Програма "єОселя" змінила фокус на ринок первинного житла, що також дає стимул розвитку будівельній та суміжним галузям", — зазначив Телюпа.

Хто скористався програмою доступної іпотеки

За минулий тиждень українці отримали 109 кредитів на 205,4 млн грн. Зокрема, кредити під 3% отримали:

33 військовослужбовці та силовики;

5 медиків;

4 педагоги.

Кредити під 7% отримали:

54 українці без власного житла;

11 ВПО;

2 ветерани.

За типом нерухомості кредити на житло в рамках першого продажу отримали 70 українців, з яких 25 — на об'єкти на стадії будівництва, а 39 кредитів було видано на житло вторинного ринку.

Про програму

Програма єОселя є частиною політики "Зроблено в Україні", яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та створення сприятливих умов для розвитку виробництва.

Вона була запущена в жовтні 2022 року. Реалізацією програми займаються Міністерство економіки разом із Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло".

До банків-партнерів програми належать Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, ТАСКОМБАНК, BISBANK та Радабанк.

Нагадаємо, пільговою ставкою у 3% можуть скористатися такі категорії громадян, як військовослужбовці та правоохоронці, медики, педагоги, науковці та члени їхніх сімей.

Для всіх інших громадян без житла, а також для учасників бойових дій, ветеранів та внутрішньо переміщених осіб ставка іпотеки становить 7%.

Нагадаємо, перші двоє позичальників стали власниками житла, використавши сертифікат “єВідновлення” для оплати першого внеску за іпотекою "єОселя".

Зауважимо, ПрАТ "Укрфінжитло" розглядає варіант залучення іноземних банків до участі в державній програмі доступної іпотеки "єОселя".