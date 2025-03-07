Перші українці купили житло за програмою "єОселя" з сертифікатом "єВідновлення"

Перші двоє позичальників стали власниками житла, використавши сертифікат “єВідновлення” для оплати першого внеску за іпотекою “єОселя”.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Хто придбав житло

Першим клієнтом програми "єОселя" став банківський працівник Валерій, який має статус ВПО.

До повномасштабного вторгнення він жив із сім’єю в Ірпені, але їхній будинок було повністю зруйновано внаслідок російської агресії у 2022 році. У листопаді 2024 року Валерій отримав сертифікат "єВідновлення" на 2,1 млн грн.

Нещодавно він придбав двокімнатну квартиру площею 62,6 кв. м у Ірпені за програмою "єОселя". Для цього він використав житловий сертифікат і взяв кредит у Таскомбанку на 1,9 млн грн.

Другим клієнтом програми став переселенець, який скористався можливістю придбати квартиру в новобудові від девелопера у Києві.

Він отримав сертифікат "єВідновлення" на 1,76 млн грн і оформив кредит на 1,34 млн грн за програмою "єОселя". Завдяки цьому чоловік став власником квартири площею 59 кв. м, а для оформлення угоди обрав ПриватБанк.

Як скористатися можливістю

В пресслужбі наголошують, що якщо є сертифікат "єВідновлення" та він відповідає вимогам програми єОселя, ці кошти можна використати для часткової оплати вартості житла. Для цього необхідно подати заявку на участь у програмі, обрати банк-партнер та повідомити його про наявність сертифіката.

Кошти із сертифіката бронюються на 30 днів. Якщо протягом цього часу іпотеку не оформлено, їх потрібно перебронювати через застосунок "Дія".

Внутрішньо переміщені особи можуть скористатися "єОселею" під 7% річних для придбання житла віком до 10 років або нерухомості на етапі будівництва в регіонах, де діє програма.

Довідково

Програма "єОселя" є однією зі складових політики "Зроблено в Україні", яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва.

Програма стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло". Банками-партнерами "єОселі" є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, МТБ Банк, ТАСКОМБАНК, BISBANK, Радабанк.

Нагадаємо, у січні завдяки програмі “єОселя” продажі житла зросли, і майже 15 тисяч родин вже отримали пільгові кредити. На сьогодні частка кредитування нерухомості від девелоперів досягає 40%, що є значно вищим показником порівняно з довоєнним періодом.