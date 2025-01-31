"єОселя" стимулює ринок житла: кредитування зросло до 40%, перевищивши довоєнні рівні

Завдяки програмі “єОселя” продажі житла зросли, і майже 15 тисяч родин вже отримали пільгові кредити. На сьогодні частка кредитування нерухомості від девелоперів досягає 40%, що є значно вищим показником порівняно з довоєнним періодом.

Про це свідчить опитування бізнесу стосовно впливу програми на будівельну галузь України, повідомляє пресслужба Конфедерації будівельників України.

Про продажі за програмою "єОселя"

За оцінками девелоперів, протягом останнього півріччя 2024 року частка продажів за програмою "єОселя" становила 25-30% від загальної кількості звернень.

Крім того, середньомісячні показники іпотеки зросли в 3,5 раза порівняно з довоєнним періодом.

Головними чинниками зростання популярності програми "єОселя" вважають:

низьку відсоткову ставку;

довготривалі строки погашення;

доступність продукту завдяки онлайн процесу подачі заявки через портал "Дія";

потребу в житлі для внутрішньо-переміщених осіб.

Соціальний портрет споживача

Розробники зазначили, що програма дозволяє залучати нові соціальні групи споживачів, які раніше не могли дозволити собі придбати якісне нове житло.

Зокрема, багато військових, медичних працівників та вчителів тепер мають змогу купити нову оселю завдяки програмі "єОселя".

Пріоритетеність кредитування

Компанії підкреслили важливість надання пріоритету фінансуванню саме житла, що будуються.

Це сприятиме стимулюванню економіки, створенню нових робочих місць і запуску нових проєктів, а також мотивуватиме забудовників продовжувати будівництво навіть у часи кризи.

Адже наразі майже немає готових квартир, які в основному фінансувались на етапі запуску програми.

Окрім того, девелопери відзначають зростання попиту серед споживачів і зазначають, що в порівнянні з початком військових дій, наприкінці 2024 року приріст склав 15-20%, зокрема завдяки споживачам, які раніше не могли дозволити собі придбати житло через відсутність коштів або можливості виплачувати комерційну іпотечну ставку.

Вплив програми на виробництво будівельних матеріалів

За даними Міністерства економіки України, завдяки програмі "єОселя" виробництво будівельних матеріалів у першому півріччі 2024 року зросло на 37,1%.

Компанії пояснюють таке зростання збільшенням попиту українців на нове житло, що стимулює забудовників до нарощування кількості новобудов та, відповідно, призводить до підвищення потреби в будівельних матеріалах.

Зазначається, що високий попит на матеріали, такі як цемент, цегла, металоконструкції, утеплювачі, сприяє збільшенню обсягів виробництва саме вітчизняних підприємств.

Це знижує залежність від імпорту та підтримує місцеву економіку.

Разом із житловими комплексами часто зводяться супутні об'єкти інфраструктури — школи, дитячі садки, дороги, що також потребує великих обсягів будівельних матеріалів. Крім того, збільшення обсягів будівництва та виробництва матеріалів сприяє розвитку ринку.

Підкреслюється, що за даними Мінекономіки, кількість сплачених забудовниками податків за перші півроку 2024 року в 2,2 рази перевищує показники аналогічного періоду 2023 року.

Девелопери підсумовують, що програма "єОселя" стимулює використання прозорих схем фінансування будівництва та продаж житла.

Про програму "єОселя"

Програма "єОселя" є важливою частиною політики "Зроблено в Україні", спрямованої на стимулювання попиту на українські продукти та створення сприятливих умов для розвитку вітчизняного виробництва.

Запущена в жовтні 2022 року, програма реалізується Міністерством економіки разом із Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло".

До банків-партнерів програми входять: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, МТБ Банк, ТАСКОМБАНК, BISBANK та Радабанк.

Нагадаємо, державна іпотечна програма "єОселя" знову запрацювала після місячної перерви 23 січня, пов'язаної з російською кібератакою. За прогнозами банків, у найближчі дні може надійти велика кількість заявок.