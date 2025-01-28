Понад 15 тис. родин придбали житло завдяки програмі "єОселя": хто взяв кредити

З початку реалізації програми доступної іпотеки “єОселя” 15,07 тис. сімей придбали власне житло на суму 24,5 мільярда гривень.

Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка та міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Зазначається, що програма пільгового кредитування "єОселя" — один з ключових елементів урядової політики "Зроблено в Україні" і посідає друге місце за внеском у зростання ВВП серед усіх інструментів підтримки.

"Пріоритет програми — первинний ринок. Це не лише допомагає українцям придбати житло на вигідних умовах, але й стимулює будівельну галузь. Понад 15 тисяч родин вже скористалися кредитами на суму 24,5 млрд грн. Ціль на цей рік — видати ще 10 тисяч іпотек", — наголосила Свириденко.

Хто скористався програмою

За словами Свириденко, найбільше програмою доступної іпотеки "єОселя" скористалися військовослужбовці та правоохоронці — було видано 8,22 тис. кредити під 3% річних.

Далі йдуть українці, які не мають власного житла, і для яких іпотека доступна під 7% річних — 3, 33 тис. кредитів.

Крім того, за весь період дії програми нею скористалися:

1 252 педагоги;

1 241 медик;

369 внутрішньо переміщених осіб;

328 ветеранів;

320 науковців.

Про програму "єОселя"

Програма "єОселя" є важливою складовою політики "Зроблено в Україні", яка має на меті стимулювання попиту на українські продукти та створення сприятливих умов для розвитку вітчизняного виробництва.

Запущена в жовтні 2022 року, програма реалізується Міністерством економіки разом з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «"Укрфінжитло".

До банків-партнерів програми належать Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, МТБ Банк, ТАСКОМБАНК, BISBANK та Радабанк.

Нагадаємо, державна іпотечна програма "єОселя" знову запрацювала після місячної перерви 23 січня, пов'язаної з російською кібератакою. За прогнозами банків, у найближчі дні може надійти велика кількість заявок.

За чотири дні 157 родин скористалися програмою для придбання власного житла, а загальна сума виданих кредитів склала 279 мільйонів гривень.