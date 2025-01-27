Програма "єОселя" відновила роботу: за чотири дні укладено 157 угод

Після відновлення роботи реєстрів минулого тижня програма "єОселя" знову запрацювала на повну потужність. За чотири дні 157 родин скористалися програмою для придбання власного житла, а загальна сума виданих кредитів склала 279 мільйонів гривень.

Про це повідомили в прес-центрі програми.

Серед нових власників житла – 57 українців, які раніше не мали власної оселі, 55 сімей військовослужбовців та силовиків, 24 внутрішньо переміщені особи, 11 медиків, 6 педагогів, 3 науковці та один ветеран.

79 із цих родин обрали квартири "першого продажу", включно з 28 помешканнями у будинках, що знаходяться на стадії будівництва. Перелік акредитованих об'єктів доступний на порталі "Укрфінжитло".

Загалом, від початку роботи програми, 14 997 родин отримали кредити через "єОселю" на суму понад 24,3 мільярда гривень. Реалізацію ініціативи забезпечують Міністерство економіки України спільно з Міністерством цифрової трансформації та "Укрфінжитлом."

Подати заявку на участь у програмі можна через застосунок "Дія", де також доступний спеціальний сервіс для оформлення документів. Для отримання додаткової інформації або вирішення питань щодо "єОселі" працює чат-бот, доступ до якого можна отримати за посиланням.

Нагадаємо, державна іпотечна програма "єОселя" знову запрацювала після місячної перерви 23 січня, пов'язаної з російською кібератакою. За прогнозами банків, у найближчі дні може надійти велика кількість заявок.