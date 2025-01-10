Мінекономіки надасть кредити 10 тис. сімей в рамках програми "єОселя" у 2025 році

У 2025 році в рамках іпотечної програми "єОселя" планується залучити 10 тис. сімей, що на 17,6% більше, ніж у 2024 році.

Про це повідомив заступник міністра економіки Андрій Телюпа, інформує Інтерфакс-Україна.

У 2024 році кількість кредитів за програмою "єОселя" зросла на 45% порівняно з попереднім роком.

Водночас, з огляду на обмежені фінансові ресурси, Міністерство економіки працює зі Світовим банком і МВФ над оновленою стратегією компанії "Укрфінжитло" (ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія"), зазначив Телюпа.

Плани на 2025 рік

З огляду на докапіталізацію "Укрфінжитла" на 20 млрд грн коштом ОВДП, Міністерство економіки планує продовження роботи програми "єОселя".

Іпотечні кредити на 20 років забезпечують стабільність програми протягом всього терміну кредитування. Окрім того, міністерство активно працює над забезпеченням стабільності програми, щоб зменшити постійні бюджетні втручання, підкреслив заступник міністра.

Він додав, що альтернативи програмі "єОселя" на ринку немає, і найближчі роки не можна очікувати іпотечної ставки нижче 15%.

"Доки є високі ринкові ставки, програма має працювати і давати українцям можливість купувати житло - альтернативою буде лише відсутність іпотечного ринку взагалі. Але ми працюємо з Нацбанком над тим, щоб ринкові ставки банків поступово знижувалися. Тоді зможемо зосередити програму виключно на пріоритетних вразливих категоріях населення", - сказав Телюпа.

Про результати програми

За 2024 рік 8,5 тис. сімей скористались програмою "єОселя", а частка кредитів на первинному ринку зросла з 20% на початку року до понад 50% до кінця року.

Податкові надходження від забудовників за перше півріччя 2024 року збільшились у 2,2 рази порівняно з аналогічним періодом 2023 року, досягнувши 1,6 млрд грн.

Завдяки програмі "єОселя", будівництво за підсумками січня-вересня 2024 року зросло на 23,8%, розповів Телюпа.

Про програму

Згідно з даними Мінекономіки, у 2024 році банки-партнери акредитували 160 забудовників на стадії будівництва від 75 девелоперів. Загалом, з початку дії програми "єОселя" до неї долучилися 95 забудовників, а майнові права доступні для придбання у 209 будинках.

Протягом роботи програми 14,8 тис. сімей отримали пільгове кредитування на суму понад 24 млрд грн.

Програма "єОселя", що стартувала в Україні в жовтні 2022 року, пропонує пільгову іпотеку під 3% річних на строк до 20 років з початковим внеском від 20% вартості житла. Вона доступна для військовослужбовців-контрактників ЗСУ, працівників сектору безпеки та оборони, медиків, педагогів та науковців.

З 1 серпня 2023 року подати заявку на участь у програмі "єОселя" під 7% річних можуть ветерани війни, учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи (ВПО), а також громадяни, які не мають власного житла понад нормативну площу.

Delo.ua повідомляло, що у популярній державній іпотечній програмі “єОселя” стався збій фінансування. За останні кілька місяців в усіх регіонах України спостерігаються значні затримки фінансування державної іпотечної програми "єОселя".