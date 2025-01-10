Минэкономики предоставит кредиты 10 тыс. семей в рамках программы "єОселя" в 2025 году

В 2025 году в рамках ипотечной программы "єОселя" планируется привлечь 10 тыс. семей, что на 17,6% больше, чем в 2024 году.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Андрей Телюпа, передает Интерфакс-Украина.

В 2024 году количество кредитов по программе "єОселя" выросло на 45% по сравнению с предыдущим годом.

В то же время, учитывая ограниченные финансовые ресурсы, Министерство экономики работает с Всемирным банком и МВФ над обновленной стратегией компании "Укрфинжилье" (ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания"), отметил Телюпа.

Планы на 2025 год

Учитывая докапитализацию "Укрфинжилья" на 20 млрд грн на счет ОВГЗ, Министерство экономики планирует продолжение работы программы "єОселя".

Ипотечные кредиты на 20 лет обеспечивают стабильность программы в течение всего срока кредитования. Кроме того, министерство активно работает над обеспечением стабильности программы, чтобы снизить постоянные бюджетные вмешательства, подчеркнул замминистра.

Он добавил, что альтернативы программе "єОселя" на рынке нет, и в ближайшие годы нельзя ожидать ипотечной ставки ниже 15%.

"Пока есть высокие рыночные ставки, программа должна работать и давать украинцам возможность покупать жилье — альтернативой будет только отсутствие ипотечного рынка вообще. Но мы работаем с Нацбанком над тем, чтобы рыночные ставки банков постепенно снижались. Тогда сможем сосредоточить программу исключительно на приоритетных уязвимых категориях населения", – сказал Телюпа.

О результатах программы

За 2024 год 8,5 тыс. семей воспользовались программой "єОселя", а доля кредитов на первичном рынке выросла с 20% в начале года до более 50% к концу года.

Налоговые поступления от застройщиков за первое полугодие 2024 года увеличились в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув 1,6 млрд. грн.

Благодаря программе "єОселя", строительство по итогам января-сентября 2024 года выросло на 23,8%, рассказал Телюпа.

О программе

Согласно данным Минэкономики, в 2024 году банки-партнеры аккредитовали 160 застройщиков на стадии строительства от 75 девелоперов. В целом, с начала действия программы "єОселя" к ней присоединились 95 застройщиков, а имущественные права доступны для приобретения в 209 домах.

В течение работы программы 14,8 тыс. семей получили льготное кредитование на сумму более 24 млрд. грн.

Программа "єОселя", стартовавшая в Украине в октябре 2022 года, предлагает льготную ипотеку под 3% годовых сроком до 20 лет с первоначальным взносом от 20% стоимости жилья. Она доступна для военнослужащих-контрактников ВСУ, работников сектора безопасности и обороны, медиков, педагогов и ученых.

С 1 августа 2023 года подать заявку на участие в программе "єОселя" под 7% годовых могут ветераны войны, участники боевых действий, внутренне перемещенные лица (ВПЛ), а также граждане, не имеющие собственного жилья сверх нормативной площади.

Delo.ua сообщало, что в популярной государственной ипотечной программе "єОселя" произошел сбой финансирования. За последние несколько месяцев во всех регионах Украины наблюдаются значительные задержки финансирования государственной ипотечной программы "єОселя".