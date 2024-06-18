Задержки финансирования по программе єОселя выросли до нескольких месяцев, - АСНУ

В популярной государственной ипотечной программе "єОселя" произошел сбой финансирования.

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За последние несколько месяцев во всех регионах Украины наблюдаются значительные задержки финансирования государственной ипотечной программы "єОселя". Об этом Delo.ua сообщила глава Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха.

"Задержки очень велики и никоим образом на это невозможно повлиять", - подчеркнула риелтор.

По ее словам, много ипотек зависло во времени. Если раньше после согласования банка средства от ЧАО "Укрфинжилье" заходили на счет продавца на следующий день, максимум - в пределах недели, то сейчас средства могут задержаться на полтора-два месяца или больше.

"Участник программы нашел квартиру, банк сделал согласование по программе "єОселя", а оформление ипотечного кредита останавливается из-за задержек в финансировании", – объяснила Гайдамаха.

Задержка средств от государства может быть от двух месяцев до полугода. По словам главы АСНУ, сегодня банки оформляют договора, где согласование было еще в начале мая, то есть покупатели и продавцы ждали деньги полтора-два месяца.

"Сейчас мы работаем с договором, где согласование банка по нашему клиенту было 15 мая. То есть банк дал добро на кредит, а "Укрфинжилье" до сих пор не подтвердило", - добавила риелтор.

Как влияют на рынок задержки с финансированием программы єОселя?

О задержках по финансированию по программе "єОселя" рассказала в комментарии Delo.ua и Ирина Шапка из ипотечного агентства недвижимости DODOMU. По ее словам, прошлым летом рынок недвижимости столкнулся с такими же задержками – и это продолжалось вплоть до 1 сентября 2023-го.

"Выделяется лимит средств в месяц, и в начале месяца быстро выдаются средства ограниченному количеству участников, другим приходится ждать в очереди еще несколько недель. Люди, например, оформили задаток до 21 июня, решения банка есть, а финансирования на ипотеку нет. Это создает серьезные проблемы для покупателя", - объяснила Ирина Шапко.

По словам риелтора, задержки оказали существенное влияние на количество выдач ипотек, однако число заявок от желающих все равно растет. Больше всего в этой ситуации страдает покупатель, ведь при таких обстоятельствах собственник квартир может отказаться от сделки или поднять цену.

"Наибольшая проблема в том, что продавцы на рынке очень нервничают из-за государственных программ – ведь это финансирование в гривне. Задержки считаются ростом рисков, что влияет на цены. Владельцы страхуются, потому что курс доллара растет: договор подписывается под одну цифру, а через месяц доллар может вырасти. Поэтому так и говорят: продажа за "єОселі" - это плюс $2-3 тыс. к стоимости объекта. Если покупкатель приходит с наличкой, с долларами, - наоборот продают со скидкой", - подчеркнула Ирина Шапка.

Неофициально на рынке говорят, что финансирование было временно ограничено. Однако, по словам риелтора, официально никто ничего не комментирует.

Delo.ua обратилось за комментарием в "Укрфинжилье" относительно задержек в финансировании программы "єОселя" и ожидает ответа.