Вес кредитов на квартиры в новостройках по программе "єОселя" вырастет вдвое в 2025 году

Государство уже второй год подряд переформатирует популярную ипотечную программу "єОселя" под рынок новостроек. И в этом году планирует значительно увеличить вес кредитов на квартиры в новостройках.

При благоприятных экономических и военных условиях в 2025 году около 40% всех выданных ипотечных кредитов может прийтись на первичный рынок жилья. Заявила первая заместитель председателя правления "Глобус банка" Елена Дмитриева.

По ее мнению, на протяжении 2025 года государственная программа "Еселя" будет оставаться главным механизмом развития ипотеки.

За прошлый год доля выданных кредитов в возводимых новостройках возросла в 8 раз: с 3% в январе до 24% в декабре — благодаря переориентации госпрограммы на первичный рынок жилья. Также возросла доля готовых квартир в кредит от девелоперов: с 21% в январе до 37% в декабре.

Достичь таких показателей государству удалось благодаря важным изменениям условий в программе, в частности:

Расширение круга банков-партнеров программы "єОселя" до 11 (в начале действия программы в ней участвовало только 5 банков). Ограничение максимального возраста жилья тремя годами, кроме кредитов для ВПЛ. Увеличение участников программы среди девелоперов: на конец декабря 2024 года в программе "єОселя" аккредитован 91 застройщика и 201 проект.

Представительница банка отметила, что с начала действия программы "Глобус Банк" выдал 106 кредитов в восьми регионах страны на общую сумму более 186 млн грн, из которых более 90% ссуд было выдано на приобретение жилья на первичном рынке.

Согласно данным банка, один кредит уже досрочно погашен, а уплата 35% кредитов производится с опережением графика. 45% кредитов было выдано льготным категориям заемщиков по ставке 3% (военнослужащим и силовикам, медикам, преподавателям, ученым). Более 80% кредитов было выдано на покупку 1,2-комнатных квартир.

В 2025 году реализация и развитие "єОселі", как прогнозирует Дмитриева, будет зависеть от ряда важных факторов .

Во-первых, это экономические факторы — речь идет о темпах роста ВВП, достижении баланса госбюджета благодаря международной финансовой помощи, ситуации на валютном рынке, уровне покупательной способности граждан и т.д.

Во-вторых, очень важно и финансирование программы "еселя". По мнению банкирши, важным стало принятое накануне 2025 года решение о докапитализации "Укрфинжилла" из-за выпуска облигаций внутреннего государственного займа на сумму 20 млрд грн. Эти средства могут хватить на активное развитие государственной ипотеки в 2025 году с возможностью выдавать кредиты на сумму до 1 млрд грн ежемесячно.

В-третьих, либерализация условий программы в зависимости от запросов граждан.

Кроме того, "єОселя" зависит от динамики строительства жилья, ведь переориентация ипотеки на первичный рынок предполагает, что государство позволяет девелоперам постепенно наращивать темпы строительства благодаря увеличению продаж на стадии возведения. Влиять на программу будут также военные и геополитические факторы: объемы финансовой и военно-технической помощи Украине, а также гипотетическая возможность завершения "горячей" фазы войны.

Как сообщало Delo.ua накануне, по программе "Еселя" в прошлом году выдали почти в полтора раза больше кредитов, чем в 2023 году.