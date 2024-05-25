В Укрфинжилье объяснили, почему отказов по "еОселю" в 20 раз больше, чем полученных кредитов

В "Укрфинжилье" назвали три причины отказов в получении кредитов, у банка - четыре.

Популярная государственная ипотека "єОселя" на днях прошла очередной рубикон - выдала 10 тысяч жилищных кредитов за полтора года действия программы.

Общая сумма выданных кредитов составляет 15,7 млрд. гривен. Подавляющее большинство ипотек получили военнослужащие ВСУ по контракту и силовики – 5902 (59%). Чаще всего жилье выбирают в Киевской области и Киеве – 2688 и 1810 выданных кредитов.

В то же время 10 тысяч кредитов - это всего одна двадцатая часть от 190 тысяч оформленных заявок, подчеркнул руководитель дирекции кредитных операций ЧАО "Укрфинжилье" Андрей Тарасенко на дискуссионной панели Украинского строительного конгресса.

В марте Delo.ua писало о том, что только 1% заявителям на "Еселе" одобрили заявку на получение кредита. По данным "Опендатабота", за полтора года работы программы зафиксировано около 600 тысяч заявок на льготную ипотеку. Но в "Укрфинжилье" считают, что корректнее сравнивать количество полученных кредитов с оформленными в банках заявками.

"Успешно поданные заявки мы считаем подтвержденным намерением приобрести жилье именно через "єОселю". Если клиенты оставили заявку - это не значит, что они завтра планируют уже купить жилье", - отметил представитель ЧАО.

Во-вторых, "далеко не каждому банк может выдать ипотеку", подчеркнул Тарасенко.

"Есть определенная категория ВПЛ, которые читают условия программы и считают, что если они ВПЛ, значит, им должны выдать "єОселю". Однако "єОселя" - не "єВідновлення". Это кредитный продукт, где обязательно решение банка. Большое количество заявителей получают отрицательный ответ именно в банке", - добавил он.

Третий аспект, отсеивающий желающих взять ипотеку, – это поиск квартир, удовлетворяющих условиям как клиента, так и программы.

"Введенное в эксплуатацию жилье разошлось в первые годы действия программы. И сегодня у клиента встает выбор - приобрести ли строящееся жилье у аккредитованных застройщиков или продолжать поиски. Здесь у нас действительно есть узкое место программы. Поэтому мы все вместе должны работать для того, чтобы дать предложение. Потому что очень многие клиенты не находят квартиры", - пояснил Тарасенко.

В то же время, первая зампредседателя правления банка "Глобус" Елена Дмитриева в комментарии Delo.ua пояснила, что есть четыре главные группы причин в отказе гражданам в льготной ипотеке "еселя". Это в частности:

ненадлежащим образом оформленные подаваемые документы;

невозможность подтвердить доходы заемщика – когда имеющиеся официальные доходы не перекрывают необходимые платежи по кредиту;

наличие в собственности потенциального заемщика имущества, что делает невозможным его участие в льготной ипотечной программе;

объект на первичном рынке, где гражданин хочет приобрести квартиру в кредит, не получил ни аккредитацию от "Укрфинжилья", ни от банка-кредитора.

Что касается процентного соотношения заявок и фактически выданных кредитов, то вполне естественно, что количество желающих может быть в разы больше количества предоставленных кредитов, считает представитель банка.

"Конечно можно говорить и о том, что стратегия "Укрфинжилья", ориентированная на активное развитие "єОселі" на первичном рынке, является важным стратегическим решением, которое может способствовать развитию строительства жилья. Но не все зависит от "Укрфинжилья", или от банка. Застройщик-девелопер должен быть заинтересован в участии в льготной ипотечной программе и иметь возможность не только строить без аритмии, но и пытаться сдать собственный ЖК в указанный срок", - пояснила Дмитриева.

Программа "єОселя" стартовала в октябре 2022 года, ее реализует Министерство экономики совместно с Минцифрой и ЧАО "Укрфинжилье".

Кроме льготной ставки, с августа 2023 стартовала также массовая ипотека под 7% для украинцев, не имеющих собственного жилья. Меньше чем за год возможностью получить кредит воспользовались более 2 тысяч украинцев. Среди них – 131 ветеран и 170 переселенцев. Кроме того, с января этого года стало возможным приобрести по "єОселю" и частные дома, дуплексы, таунхаусы. По программе украинцы приобрели 140 таких объектов.

Ранее в "Укрфинжилище" объяснили, почему контрактникам дают ипотеку под 3%, другим военнослужащим – 7%.