Разная "єОселя": почему контрактникам дают ипотеку под 3%, другим военнослужащим - 7%

В "Укрфинжилье" объяснили разные подходы в ставках для украинских защитников в популярной ипотечной программе "єОселя".

Государственная ипотечная программа "єОселя" предлагает купить жилье контрактникам под ставку 3%, для остальных военных - под 7%, что вызвало в соцсетях немало критических комментариев.

В "Укрфинжилье" объясняют, что в этом подходе нет разделения военнослужащих на лучших и худших.

"Когда концептуально идея зарождалась, мы говорили, что нужно отметить отдельные категории людей, которые посвятили себя служению государству в качестве учителя, военного, научного работника, медицинского персонала", - отметил председатель правления ЧАО "Укрфинжилье" Евгений Мецгер в комментарии Delo.ua.

В то же время, по его словам, кредит под 7% - "крутая льготная ипотека, но для отдельных категорий предлагается еще большая льгота".

"У нас инфляция больше, чем 7%. Поэтому даже эта ставка – это уже условный подарок. Сегодня американская ипотечная ставка – это около 8%, британская также 8%. То есть наши условия лучше, чем в Европе и США. Поэтому не корректно говорить, что они хуже для наших мобилизованных", - подчеркнул Мецгер.

По словам председателя правления государственного оператора, максимальная льгота для людей, преданно работающих в коммунальном и государственном секторе, - это было решением государства.

"Условно говоря: человек, работавший в коммерческой компании, зарабатывал приличные средства. А военный все свои 10-20 лет, как и медсестра в клинике, - получали копейки. Сейчас она продолжает быть медсестрой, а он военным. Мобилизированный - честь и уважение такому человеку – после войны вернется домой и продолжит работать в коммерческой сфере, зарабатывать деньги. А военные уже нет", - считает Мецгер.

Напомним, в 2023 году украинские банки предоставили 6114 ипотечных кредитов на общую сумму 9,1 млрд грн. По сравнению с 2022 годом этот объем увеличился почти в пять раз, а количество сделок выросло втрое.

Что известно о программе "єОселя"?

Отметим, что почти все кредиты в течение последнего года предоставлены в рамках проекта "єОселя". Как сообщило 15 апреля Министерство экономики, с начала действия программы (в октябре 2022 года) украинские семьи взяли кредиты на приобретение жилья на 14 миллиардов гривен, из них на прошлой неделе – на 331 миллион гривен.

60% ипотечных кредитов взяли военнослужащие и силовики, 11% – педагоги и ученые, 9% – медики. Представители этих профессий могут взять кредит на покупку квартиры или частного дома под 3%. Другие украинцы, не имеющие жилья или нуждающиеся в улучшении жилищных условий, могут получить кредит по программе под 7%.

Как писало Delo.ua, в 2024 году на первичном рынке наибольшим спросом на приобретение жилья в государственной ипотечной программе "єОселя" пользовались 1- и 2-комнатные квартиры площадью от 45 до 70 квадратных метров общей стоимостью от 2 до 3 миллионов гривен - это около 70% от всех сделок.

Между тем объем выдачи ипотечных кредитов населению в феврале вырос в 7 раз.