Объем выдачи ипотечных кредитов населению в феврале вырос в 7 раз

В феврале украинские банки выдали 783 ипотечных кредита на общую сумму 1,3 миллиарда гривен, что в семь раз превысило аналогичный показатель в прошлом году. Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины.

Отметим, что в феврале 2023 года банки Украины выдали 126 ипотечных кредитов на общую сумму 169,8 миллиона гривен.

В свою очередь, по сравнению с предыдущим месяцем (январем 2024 года) объем выданных населению ипотечных кредитов в феврале вырос на 17,3%.

О выдаче новых ипотечных кредитов в феврале проинформировали девять банков, кредитовавших приобретение жилья. Двигателем ипотечного сегмента остается льготное кредитование в рамках программы "єОселя". Большинство сделок по-прежнему заключалось на вторичном рынке недвижимости.

В региональном разрезе почти половина ипотечных кредитов в феврале выдана в Киеве и Киевской области – 357 договоров на общую сумму 631,4 миллиона гривен (48,5% от общего объема). Далее в лидерах следуют:

Львовская область (51 договор на 99,6 миллиона гривен);

Одесская область (46 на 71,9 миллиона гривен);

Винницкая область (35 на 50,9 миллиона гривен).

В НБУ также отметили, что средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в феврале четвертый месяц подряд оставалась на уровне 7,6% годовых.

Напомним, в 2023 году украинские банки выдали 6114 ипотечных кредитов на общую сумму 9,1 миллиарда гривен. По сравнению с 2022 годом этот объем увеличился почти в пять раз, а количество сделок выросло втрое.

Что известно о программе "єОселя"?

Отметим, что почти все кредиты в течение последнего года предоставлялись в рамках проекта "єОселя". Как сообщило 15 апреля Министерство экономики, с начала действия программы (в октябре 2022 года) украинские семьи взяли кредиты на приобретение жилья на 14 миллиардов гривен, из них на прошлой неделе – на 331 миллион гривен.

60% ипотечных кредитов взяли военнослужащие и силовики, 11% – педагоги и ученые, 9% – медики. Напомним, что представители этих профессий могут взять кредит на покупку квартиры или частного дома под 3%. Другие украинцы, не имеющие жилья или нуждающиеся в улучшении жилищных условий, могут получить кредит по программе под 7%.

Как писало Delo.ua, в 2024 году на первичном рынке наибольшим спросом на приобретение жилья по государственной ипотечной программе "єОселя" пользовались 1- и 2-комнатные квартиры площадью от 45 до 70 квадратных метров общей стоимостью от 2 до 3 миллионов гривен – это около 70% от всех сделок.

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