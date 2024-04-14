Для переселенцев создадут новую жилищную услугу rent to own в сочетании с "єОселею"

Rent-to-own предусматривает аренду для переселенцев по ценам ниже рыночных, а также выгодные ипотечные условия.

После запуска ипотечных программ "єОселя" ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания" планирует сосредоточиться на новых инструментах для поддержки перемещенных лиц.

В частности, финансовая структура совместно с Минэкономики и Мининфраструктуры с привлечением экспертов Всемирного банка разрабатывает новую услугу для ВПЛ "аренда с правом выкупа".

Как отметил председатель правления ЧАО "Укрфинжилье" Евгений Мецгер в комментарии Delo.ua, инструмент будет запущен в формате rent-to-own (аренда с правом выкупа), который достаточно популярен в Европе для социальных категорий.

Подобные механизмы существуют, например, в США – там такое соглашение известно как "lease with option to purchase" или "rent-to-own". В Великобритании это называется "rent-to-buy" или "lease option".

Инструмент предполагает, что человек сначала арендует выбранное жилье в течение ограниченного периода времени вместе с уплатой арендных платежей, и накапливает средства на первый взнос, после чего сделка превращается в обычный кредит.

"У нас для перемещенных лиц будет арендная ставка намного ниже, чем рыночная. А дальше, когда будет включаться инструмент выкупа, он будет сочетаться с ипотекой "єОселя" - под 3% или 7% на 20 лет", - подчеркнул представитель "Укрфинжилья".

Напомним, недавно Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины сообщило о том, что в Украине нарабатывают новые варианты решения "жилищного вопроса". В частности, в Украине предлагают среди прочего ввести два формата социальной аренды и механизм жилищных кооперативов.