Для переселенців створять нову житлову послугу rent to own у поєднанні з "єОселею"

Rent-to-own передбачає оренду для переселенців за цінами, нижчими за ринкові, а також вигідні іпотечні умови.

Після запуску іпотечних програм "єОселя" ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" планує зосередитись на нових інструментах для підтримки переміщених осіб.

Зокрема, фінансова структура спільно з Мінекономіки та Мінінфраструктури із залученням експертів Світового банку розробляє нову послугу для ВПО "оренда з правом викупу".

Як зазначив голова правління ПрАТ "Укрфінжитло" Євген Мецгер у коментарі Delo.ua, інструмент буде запущено у форматі rent-to-own (оренда з правом викупу), який досить популярний у Європі для соціальних категорій.

Подібні механізми існують, наприклад, в США - там така угода відома як "lease with option to purchase" або "rent-to-own". У Великій Британії це називається "rent-to-buy" або "lease option".

Він передбачає, що людина спочатку орендує обране житло протягом обмеженого періоду часу разом зі сплатою орендних платежів, накопичує кошти на перший внесок, після чого угода перетворюється на звичайний кредит.

"У нас для переміщених осіб буде орендна ставка набагато нижча, ніж ринкова. А далі, коли включатиметься інструмент викупу, він буде поєднуватися з іпотекою "єОселя" - під 3% чи 7% на 20 років", - наголосив представник "Укрфінжитло".

Нагадаємо, нещодавно Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України повідомило про те, що в Україні напрацьовують нові варіанти вирішення "житлового питання". Зокрема в Україні пропонують серед іншого запровадити два формати соціальної оренди та механізм житлових кооперативів.