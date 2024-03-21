Найпопулярніші квартири по "єОселі" у новобудовах - в межах 2-3 млн грн

Частка первинного ринку житла за іпотекою “єОселя” досі не перевищувала 10%. Проте у 2024 році програму почнуть поступово переорієнтовувати на новобудови.

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У 2024 році на первинному ринку найбільшим попитом на придбання житла в державній іпотечній програмі "єОселя" спостерігається на 1,2-кімнатні квартири площею від 45 кв. м до 70 кв. м загальною вартістю від 2 млн грн до 3 млн грн - це близько 70% від усіх угод.

При цьому у переважній більшості випадків угоди укладаються терміном до 20 років із початковим внеском у 30% від вартості оселі, зазначила в коментарі Delo.ua перша заступниця голови правління ГЛОБУС БАНКУ Олена Дмітрієва.

Для потенційних позичальників-покупців, крім ціни та площі оселі, важливими є такі характеристики ЖК:

1) локація з точки зору безпечності проживання;

2) наявність самодостатньої інфраструктури (рекреаційної, дитячої, соціальної, спортивної, місткі паркінги);

3) вдале розташування з огляду на транспортне сполучення;

4) безпека проживання в ЖК (цілодобова охорона, закрита від сторонніх територія);

5) наявність поблизу ЖК рекреаційних зон (парків, лісів, озер).

За прогнозами Дмітрієвої, з квітня по червень 2024 року на первинному ринку за програмою "єОселя" та спільними іпотечними програмами банків і девелоперів може бути укладено до 200-250 іпотечних угод на суму до 500 млн грн. 80-85% іпотек буде видано в Києві, Київській області та деяких обласних центрах, переважно в західних областях.

Представниця банку наголосила, що за програмою "єОселя" у 2024 році буде посилена складову на первинному ринку. Вже в другому кварталі можна очікувати поступове збільшення кількості акредитлованих девелоперів, також є достатньо підстав для активного розвитку партнерських угод між компаніями-забудовниками та комерційними банками.

На початок березня кількість акредитованих до участі в державній іпотеці девелоперів уже склала 27 компаній із 13 областей - це 64 об’єкти, враховуючи як окремі ЖК, так і окремі секції-будинки в складі комплексів.

Для отримання банківської акредитації та впровадження спільних іпотечних програм з девелоперами мають бути дотримані такі вимоги:

Активне будівництво (динаміка будівельних робіт в реальному часі) запропонованого під акредитацію ЖК.

Наявність у девелоперської компанії всіх дозвільних документів, що підтверджують законність будівництва.

Відсутність судових обтяжень, що можуть вплинути на динаміку будівництва.

Стан готовності — від 30% з чіткими термінами введення об'єкта в експлуатацію.

Реалізація квартир має відбуватися через фонди фінансування будівництва, механізм купівлі-продажу майнових прав, цільові облігації.

Відповідність об'єкта задекларованим якісним характеристикам та класу житла.

Досвід роботи на ринку (портфель реалізованих проєктів), відкритість, професійна та ділова репутація як компанії, так і її очільників.

“Процес акредитації — це насамперед підтвердження банком фінансової й технічної спроможності девелопера виконати взяті на себе зобов’язання перед інвесторами-покупцями, а також відповідності об'єкта якісним характеристикам. Фактично банк бере на себе частину ризиків девелопера”, — наголосила банкірка.