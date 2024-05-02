"Русскій воєнний флот – до дна!". "Укрпошта" випускає нову марку: як придбати

АТ "Укрпошта" анонсувала новий поштовий випуск "Русскій воєнний флот – до дна!", який є продовженням легендарної серії поштових марок воєнного часу "Русскій воєнний корабль … !".

Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Очищення Чорного моря від окупантів

"Ми довго готували цю марку і вирішили, що саме сьогодні важливо оголосити про її вихід. Марка, яка оголошується в "чистий четвер" і присвячена очищенню нашого Чорного моря від окупантів – "Русскій воєнний флот – до дна!". Звучить, як тост, і це правда", - зауважує Смілянський.

За його словами, новий поштовий випуск містить зображення військових кораблів, які стали найбільш вагомою втратою для ворога, яку завдали Сили безпеки та оборони України з початку повномасштабної війни.

Знищення значної частини флоту РФ стала для країни-терористки найболючішою подією, а для українців та "Укрпошти" – приводом для нової марки.

Смілянський зазначив, що серед зображених на марці затоплених та підбитих кораблів є й сторожовий фрегат "Адмірал Макаров", який поки що залишається на плаву. Але вже маючи досвід випуску "пророчої" марки, в "Укрпошті" сподіваються, що саме він стане наступною ціллю та відправиться на дно.

"Адже і назва поштового випуску "Русскій воєнний корабль – до дна!" символізує очищення Чорного моря від російського флоту та вказує на місце, де він насправді повинен кинути якір", - підкреслив Смілянський.

Як придбати марку

"Сьогодні, на нашому сайті ми відкриваємо передзамовлення, а от в обіг ми марку запустимо у символічний день, 8 травня, в день пам'яті та перемоги над нацизмом. Тобто і перемогу над нацизмом відзначимо, і руські кораблі пом’янемо. До марки ми ще випускаємо конверт "Морський бій" та листівки, присвячені, в тому ж числі, нашому зерновому коридору, який був відкритий, завдяки перемозі на морі і який дуже важливий для Одеси та чорноморських портів", - зауважив Смілянський.

Тираж марки – 1 000 000 примірників. Номінал марки – F (відповідає тарифу на пересилання внутрішніх реєстрованих листів без оголошеної цінності (рекомендованих) масою до 50 грамів і поштових карток, еквівалент – 30 грн.

Кількість марок в аркуші – 4. Тираж конверта "Перший день" – 50 000 примірників, карток – 60 000 примірників, папки – 1000 примірників.

8 травня продукцію випуску "Русскій воєнний флот – до дна!" можна буде придбати у відділеннях "Укрпошти", філателістичних крамницях, а також онлайн у Поштовому маркеті. Власники філабонементів посилання на оплату нового поштового випуску отримають впродовж 2 травня.

Зауважимо, від початку повномасштабного вторгнення Сили безпеки та оборони України знищили третину чорноморського флоту. Серед них: великі десантні кораблі "Саратов" (24.03.2022), "Мінськ" (13.09.2023), "Новочеркаськ" (26.12.2023), "Цезар Куніков" (14.02.2024); ракетний крейсер "Москва" (13.04.2022); рятувально-буксирне судно «Рятувальник Василь Бех» (17.06.2022); підводний човен «Ростов-на-Дону» (13.09.2023); патрульний корвет «Сергій Котов» (05.03.2024).

Нагадаємо, що 12 квітня 2022 року Укрпошта ввела в обіг першу поштову марку в умовах воєнного часу – "Русскій воєнний корабль, іді…!". А вже через два дні після офіційного введення марки в обіг ворожий крейсер "Москва", зображений на марці, був відправлений на дно Збройними Силами України. Так "пророча" марка "Укрпошти" стала не тільки історичним, а й всесвітньо відомим символом опору українського народу.

Українці обрали найкращі поштові марки 2023 року

Прихильники українських поштових мініатюр голосували за найкращі поштові випуски 2023 року. На голосування було винесено 10 художніх марок та 8 поштових блоків, випущених "Укрпоштою" протягом 2023 року.

Звання "Найкращої поштової марки України 2023 року" отримала мініатюра "Вічна пам’ять!", а найкращим поштовим блоком обрали "Українські колядки в Києво-Печерській лаврі"

Улюбленими марками українців також стали: "Винищувачі зла" Максима Паленка, блок "Воїни світла. Воїни добра" Олександра Нікітюка та марка "ПТН ПНХ".

Нагадаємо, у 2022 році найкращою стала марка з досить промовистою назвою "Російський військовий корабель, йди…!".